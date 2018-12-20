【樓奴都要過節】3個極簡單DIY家居聖誕樹製法　蝸居一樣有氣氛！

用無痕掛勾、綠色彩條加上燈飾，製出夢幻彩條聖誕樹。（陳展希攝）

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夢幻彩條聖誕樹

台灣有網民在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」，分享用無痕掛勾製作「牆壁聖誕樹」，大受歡迎，《香港01》記者根據帖文教法實測，再稍作修改，令讀者更容易成功製作。

材料：

至少3條綠色彩條

3個無痕掛勾

星星裝飾

鐵線

膠紙 / Blutack

燈飾（隨意使用）

做法：

●把3個無痕掛勾分別黏在牆上3個點，呈等腰三角形。（小貼士：不要過闊，長型聖誕樹較好。）

●兩條鐵線分別掛在左右側勾在無痕掛勾上。（小貼士：用膠紙將鐵線及掛勾黏緊，以免放彩條時移位。）

●把綠色彩條由上而下繞上鐵絲。（小貼士：要將彩條內的鐵絲扣緊無痕掛勾上的鐵絲，或可加一些blutack在接觸點，否則彩條會掉下來。）

●把星星裝飾用blutack黏在最頂的掛勾。

●最後把一串燈飾掛在無痕掛勾就大功告成了。（小貼士：可用膠紙固定在掛勾上。）

1. 夢幻彩條聖誕樹製作步驟：（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

衣架聖誕樹

用衣架製作成聖誕樹，都可以似模似樣。（陳展希攝）

靈感都是源自無痕掛勾聖誕樹，但就用上每個家居必備的衣架，代替鐵線，作為掛架繞上彩條，做法相似，不過調整衣架較有難度。完成品可以搖擺及隨意移動，非常有趣。

材料：

6個衣架（視乎聖誕樹大小）

至少3條綠色彩條

1個無痕掛勾

星星裝飾

膠紙 / Blutack

燈飾或用其他聖誕裝飾

做法：

●把無痕掛勾黏在牆上，成為聖誕樹的最高點。

●把一個衣架先掛在無痕掛勾上，再將兩個衣架掛在第一個衣架兩旁，如此類推。

●調整衣架位置其後用膠紙將衣架之間黏好固定。

●把綠色彩條繞上衣架，由上而下。（小貼士：要將彩條內的鐵絲扣緊，或可加一些blutack在接觸點，否則彩條會掉下來。）

●把星星裝飾用blutack黏在最頂的掛勾。

●最後把一串燈飾掛在無痕掛勾就大功告成了。（小貼士：可用膠紙固定在掛勾上。）

2. 衣架聖誕樹製作步驟：（按圖放大）

+ 2

帽子再造聖誕樹

在美食桌上放一棵「帽子聖誕樹」絕對是最佳點綴。（陳展希攝）

若家中舉行Party（派對），在美食桌上放一棵「帽子聖誕樹」絕對是最佳點綴，而且做法簡單，記者就將萬聖節留下來的尖頂帽子重新改造，既環保又實際。

材料：

尖頂帽子（如：聖誕帽）

綠色彩條

報紙

星星裝飾

Blutack

燈飾（隨意使用）

做法：

●將數張報紙用膠紙捲成圓錐形，放進帽子內。

●把另外數張報紙搓成一團，塞進帽子。（小貼士：報紙要平均分配，令聖誕樹看來更工整。）

●將綠色彩條由上而下圍繞帽子。

●將星星裝飾用blutack固定在帽子頂部。

●最後可把燈飾圍在聖誕樹底部點綴一下。

3. 帽子再造聖誕樹製作步驟：（按圖放大）

記者賽後總結：

一定要買大星星，放在聖誕樹頂部就更加似模似樣！

帽子聖誕樹做法最簡單，而衣架做法難在調較得合適，避免變成「肥版聖誕樹」。

節日過後，所有材料都可以保留下來，下年再重用呢。