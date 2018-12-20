【樓奴都要過節】3個極簡單DIY家居聖誕樹製法　蝸居一樣有氣氛！

用無痕掛勾、綠色彩條加上燈飾，製出夢幻彩條聖誕樹。（陳展希攝）
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夢幻彩條聖誕樹
台灣有網民在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」，分享用無痕掛勾製作「牆壁聖誕樹」，大受歡迎，《香港01》記者根據帖文教法實測，再稍作修改，令讀者更容易成功製作。
材料：
至少3條綠色彩條
3個無痕掛勾
星星裝飾
鐵線
膠紙 / Blutack
燈飾（隨意使用）
做法：
●把3個無痕掛勾分別黏在牆上3個點，呈等腰三角形。（小貼士：不要過闊，長型聖誕樹較好。）
●兩條鐵線分別掛在左右側勾在無痕掛勾上。（小貼士：用膠紙將鐵線及掛勾黏緊，以免放彩條時移位。）
●把綠色彩條由上而下繞上鐵絲。（小貼士：要將彩條內的鐵絲扣緊無痕掛勾上的鐵絲，或可加一些blutack在接觸點，否則彩條會掉下來。）
●把星星裝飾用blutack黏在最頂的掛勾。
●最後把一串燈飾掛在無痕掛勾就大功告成了。（小貼士：可用膠紙固定在掛勾上。）
1. 夢幻彩條聖誕樹製作步驟：（按圖放大）
衣架聖誕樹
用衣架製作成聖誕樹，都可以似模似樣。（陳展希攝）
靈感都是源自無痕掛勾聖誕樹，但就用上每個家居必備的衣架，代替鐵線，作為掛架繞上彩條，做法相似，不過調整衣架較有難度。完成品可以搖擺及隨意移動，非常有趣。
材料：
6個衣架（視乎聖誕樹大小）
至少3條綠色彩條
1個無痕掛勾
星星裝飾
膠紙 / Blutack
燈飾或用其他聖誕裝飾
做法：
●把無痕掛勾黏在牆上，成為聖誕樹的最高點。
●把一個衣架先掛在無痕掛勾上，再將兩個衣架掛在第一個衣架兩旁，如此類推。
●調整衣架位置其後用膠紙將衣架之間黏好固定。
●把綠色彩條繞上衣架，由上而下。（小貼士：要將彩條內的鐵絲扣緊，或可加一些blutack在接觸點，否則彩條會掉下來。）
●把星星裝飾用blutack黏在最頂的掛勾。
●最後把一串燈飾掛在無痕掛勾就大功告成了。（小貼士：可用膠紙固定在掛勾上。）
2. 衣架聖誕樹製作步驟：（按圖放大）
帽子再造聖誕樹
在美食桌上放一棵「帽子聖誕樹」絕對是最佳點綴。（陳展希攝）
若家中舉行Party（派對），在美食桌上放一棵「帽子聖誕樹」絕對是最佳點綴，而且做法簡單，記者就將萬聖節留下來的尖頂帽子重新改造，既環保又實際。
材料：
尖頂帽子（如：聖誕帽）
綠色彩條
報紙
星星裝飾
Blutack
燈飾（隨意使用）
做法：
●將數張報紙用膠紙捲成圓錐形，放進帽子內。
●把另外數張報紙搓成一團，塞進帽子。（小貼士：報紙要平均分配，令聖誕樹看來更工整。）
●將綠色彩條由上而下圍繞帽子。
●將星星裝飾用blutack固定在帽子頂部。
●最後可把燈飾圍在聖誕樹底部點綴一下。
3. 帽子再造聖誕樹製作步驟：（按圖放大）
記者賽後總結：
一定要買大星星，放在聖誕樹頂部就更加似模似樣！
帽子聖誕樹做法最簡單，而衣架做法難在調較得合適，避免變成「肥版聖誕樹」。
節日過後，所有材料都可以保留下來，下年再重用呢。