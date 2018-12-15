【私隱漏洞】680萬facebook用戶相片或外洩　一招檢查有冇中招

facebook再爆私隱漏洞，繼劍橋分析洩漏fb用戶私隱事件，fb昨天（14日）公布，由於早前應用程式介面（API）出現漏洞，今年9月13日至25日期間發生相片外洩事故，導致680萬用戶的私人相片，可能在未經授權下經1500個第三方應用程式流出。用戶如何知道自己的帳戶有否受影響？以下方法讓大家自行檢查，再作出相應措施。

fb在聲明中表示，在2018年9月13日至25日期間，因為API出現漏洞，讓來自876個開發者的1500個第三方應用程式，有可能存取未經用戶同意分享的私人相片。fb解釋，第三方應用程式一般只可存取用戶在Timeline（動態時報）發布的相片，但漏洞容許程式的開發人員有機會存取其他相片，如在Marketplace（市集）和facebook Stories（限時動態）發布的照片。如用戶把相片上載至facebook，最後沒選擇發布，同樣有機會受今次漏洞影響流出。

雖然官方稱已修補有關漏洞，及已通知受影響用戶，但穩陣起見，facebook的「服務中心」（Help Centre）其實有方法讓用戶自行檢查，查看其使用的應用程式中，是否受是次問題影響。

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各用家只要按下連結，就會看見「與您的Facebook相片相關的重要資訊」此頁，而網頁中間有一灰格顯示「哪些應用程式可能有權存取我的其他相片？」（facebook網頁截圖）

若下方顯示「你的 Facebook 帳戶並未受到此問題影響，你使用的應用程式也無權存取你的其他相片。」這表示帳戶相片私隱是安全。（facebook網頁截圖）

各用家只要按下連結，就會看見「與您的Facebook相片相關的重要資訊」此頁，而網頁中間會有灰格顯示「哪些應用程式可能有權存取我的其他相片？」若下方顯示：「你的 Facebook 帳戶並未受到此問題影響，你使用的應用程式也無權存取你的其他相片。」這表示帳戶相片並未受外洩事件影響。

若帳戶受事件影響，該灰格亦會列出相關方法協助用家解決問題，包括顯示哪些第三方程式曾取得相片權限。大家只需按下以下連結，即可查看結果。

按此即檢查自己帳戶有無中招

（facebook）