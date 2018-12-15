博士生被伊斯蘭國圍困　無法完成論文　瑞典熱血教授請僱傭兵救人

為了救學生，老師可以去到幾盡？4年前瑞典隆德大學一名博士生返回祖國伊拉克失蹤，其後指導他的教授收到學生的短訊，表示家鄉鄰近村莊被仇視雅兹迪教的恐怖組織伊斯蘭國佔領及屠殺擄人，他擔心家人的安危趕回家鄉，卻與家人及其他教徒被困，迫於無奈通知教授他或無法返回大學繼續研究，教授大怒並決定展開拯救行動，獲院長批准後，透過大學保安部主管動用大學資金聘請4名僱傭兵，遠赴伊拉克救人，最後成功救出博士生一家四口。

博士生菲拉斯（Firas Jumaah）2014年在伊拉克被伊斯蘭國包圍，幸得指導研究、分析化學系教授特納（Charlotta Turner）的相助逃走，真人真事在大學最新一期校刊《LUM》交代，兩人更成為封面人物。（瑞典隆德大學校刊《LUM》封面）

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大難不死的菲拉斯（Firas Jumaah）來自伊拉克一個雅兹迪教家庭，與妻子育有兩名小朋友，他想繼續深造，所以離開妻兒、母親及其他兄弟姐妹，隻身前往瑞典隆德大學完成博士課程，在分析化學系教授特納（Charlotta Turner）指導下進行研究，以完成博士論文。

2014年，菲拉斯收到妻子的來電指，家鄉鄰近村莊被仇視雅兹迪教的恐怖組織伊斯蘭國佔領，恐怖分子殺死所有雅兹迪教男教徒，並將女人及兒童收作奴隸。菲拉斯的妻子感到非常害怕，亦不知伊斯蘭國下一步會否攻擊自己的家鄉，所以菲拉斯即時放下手頭上的研究，乘搭飛機回國陪伴家人。菲拉斯一家與其他教徒藏在廢棄的漂白劑工廠內，他們不但缺乏食物及食水，工廠氣溫高達45度，槍聲更響徹他們周圍的城鎮。

菲拉斯迫於無奈，向教授特納發出文字訊息，指若他一周內未能返回大學，將無法如期完成論文。菲拉斯事後接受訪問透露，當時他感到絕望，只想告訴教授發生了什麼事情。

特納收到訊息後感到非常憤怒，她認為「伊斯蘭國衝擊我們的世界，不但將我的學生及其家人陷於危險，而且令他的研究做不成」，即使她仍在放假，但仍想協助學生逃生及如期畢業，所以她將事件通知院長，「這只是基本人性問題，我上司為我開綠燈，鼓勵我即管做」，教授透過大學保安部主管古斯塔夫森（Per Gustafson）聯絡到一間行動能力遍布全球的保安公司，動用大學資金聘請4名重型武裝的僱傭兵，前往伊拉克展開「大學非一般任務」，成功救出菲拉斯一家，並乘搭飛機前往瑞典。

菲拉斯隨後完成博士課程，更獲得瑞典永久居留許可，在馬爾摩一間製藥公司工作，並向大學還清大部分「拯救費」，菲拉斯其他家人最終亦安全無恙，但房屋被徹底摧毀，需要數年時間復修。

中東亂局之下，伊斯蘭國成為了全世界的隱患。（資料圖片）

事件一直僅限於數人知道，眾人都守口如瓶，直至在隆德大學最新一期校刊《LUM》交代事件才公諸於世，菲拉斯及特納成為封面人物，當中菲拉斯指當年被困時「感到絕望，我只想告訴我的導師發生什麼事，我不認為教授可以為我們做任何事情…我有朋友（知道事件後）認為我是一名秘密特工，他們無法相信隆德大學一位教授有能力營救一名普通的博士生」。

菲拉斯又說，「在伊拉克，我不敢告訴他人我是雅兹迪教教徒，但在瑞典，我和其他人沒有分別…我屬於瑞典，並會負起公民責任」，古斯塔夫森亦指「這是一件獨特事件，以我記憶，無一間大學曾經這樣做過」。

（綜合）