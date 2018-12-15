「有個爺爺在那邊」　台2歲女童言嚇壞全家　真相原來係…

都市傳說常常流傳，小孩子比成人更易接觸到靈界事物。台灣一名女網民昨晚（14日）於facebook群組發文，稱2歲女兒突然指着家中洗手間的馬桶，稱：「有個爺爺在那邊」。樓主稱當時家中「沒有任何老人家」，眾人聽到女童的話不禁心寒，以為遇到靈異事件，當樓主及丈夫又好奇又害怕地向女童的視線方向望去，竟發現原來女童所指的「爺爺」，是貼於馬桶蓋上的台灣導演吳念真代言招牌貼紙。帖文引起網民討論，直指「嚇死變笑死」，「有時候就是我們大人自己嚇自己」，但亦有人笑問「你們確定她是在說吳念真嗎」。

一名台媽昨發文，指其女兒不斷指着洗手間內的馬桶說「有個爺爺」，令全家亦被嚇一跳。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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該名台媽昨晚於fb群組「爆怨公社」發文，稱其大伯昨晚於家中洗手間小便時，沒發現她的2歲女兒跟在後面，並坐於洗手間外的樓梯口。當大伯小便到一半時，樓主的女兒突然指著馬桶說：「有個爺爺在那邊……」大伯即時詢問樓主女兒：「哪裏有爺爺？」她仍舊指着馬桶喃喃自語，令大伯嚇得立即從洗手間跑出來。

樓主表示，當時家中沒有任何老人，當她得知女兒不斷指馬桶附近有一個爺爺時，便再次問女兒：「妹妹，爺爺在哪裏？」不料女兒仍舊指向空無一人的洗手間稱：「在那裏……」

無論樓主及家人如何詢問，女兒仍堅稱馬桶附近有位「爺爺」，樓主後來才知道女兒所說的是貼紙上的代言人。圖為相似的代言人貼紙。（網上圖片）

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樓主只好硬着頭皮與丈夫一同進洗手間內查看，兩人沿女兒的視線及指着的方向望去，「真的看到了！吳念真爺爺！」。原來女兒並非如他們所想遇到靈異事件，只是看到貼於馬桶蓋上的招牌貼紙，上面剛好印有代言人台灣導演吳念真的相片，兩人頓時明白了馬桶有「爺爺」的原因。

被白嚇一場的樓主非常崩潰，於是發文與網民分享事件，帖文引起熱烈討論，短短一晚已獲得逾萬個表情符號及500多個留言。有網民看過事件，直言「差點被嚇死」，「本來只是小號也嚇到要大號」，「沒發現貼紙可能就要找道士了」，形容樓主女兒是「最佳鬼故事代言人」。有家長則分享類似經歷，稱兒子外出時也會在門口向家中的空氣道別，亦有人的女兒會指着洗手間內的清潔用品招紙，稱看見叔叔及阿姨。

（fb群組「爆怨公社」）