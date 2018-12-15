【價值非凡】美國鑄幣局明年推紀念幣　慶祝第一人登月50周年

「這是個人的一小步，卻是人類的一大步。」美國太空人岩士唐（Neil Armstrong）登月後的這一句說話至今幾乎無人不曉。原來明年就是太空第一人登月50周年！位於費城的美國鑄幣局早前收集不同藝術家的紀念幣設計圖，在去年10月敲定最終設計。紀念幣收藏家日盼夜盼，當局終於近日發布最新消息，宣布紀念幣將於明年1月24日公開訂購，當中包括5美元金幣、1美元銀幣、半美元幣及5盎司1美元銀幣。

紀念幣將於明年當地時間1月24日凌晨12點公開訂購，售價有待公布。（美國鑄幣局網站圖片）

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在1969年，3位美國太空人岩士唐、柯林斯（Michael Collins）、及艾德林（Buzz Aldrin）完成人類史上第一次登月任務，岩士唐及艾德林更成功踏足月球，為人類歷史留下非常重要的一頁。

柯林斯及艾德林的家人在當地時間星期四（13日）到美國鑄幣局出席儀式，見證第一枚紀念幣的壓制過程及成品。因為明年7月就是登月50周年，紀念幣開放訂購將是首個慶祝活動。

美國太空人岩士唐在1969年成為第一個登陸月球的人，他在2012年逝世。（NASA）

國會通過授權鑄幣局製造5萬枚5美元金幣、40萬枚1美元銀幣、75萬枚半美元幣及10萬枚5盎司1美元銀幣。而4種不同面值的紀念幣將採用雙面不同設計，一面是踏足月球的腳印，另一面則是截取了艾德林在月球上行走時，頭盔中反射出來的影像，當中包括艾德林的影子、岩士唐、美國國旗及登月艙，兩個設計都有舉足輕重的象徵意義。

紀念幣將於明年當地時間1月24日凌晨12點公開訂購，售價有待公布。

（US Mint、coinnews）