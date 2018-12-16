50年前發明「複製剪貼」打救文字工作者　電腦文字處理器之母病逝

現代人每天都在使用手機電腦，如沒有「複製剪貼」的功能，處理文字時會變成怎樣？史上首台可以編輯、刪除、剪掉和貼上文本的電腦化文字處理器（word processor）發明者伊芙琳（Evelyn Berezin），於上周六（8日）因淋巴癌與世長辭，終年93歲。伊芙琳在50年前解放了秘書沉悶重覆的打字工作，對電腦發展初期有着極大的貢獻，同時亦被譽為是從事文字工作的救世主，可以說是Google Docs和Microsoft Word的鼻祖。

伊芙琳（Evelyn Berezin）創辦科技公司Redactron Corporation，出售文字處理器。（YouTube片段截圖）

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據外媒報道，伊芙琳生於1925年，畢業於紐約大學物理系，畢業後曾加入了數間公司，從事設計電腦系統。電腦發展初期鮮有女性參與研究，但伊芙琳不僅設計了第一個真正的文字處理器，更成立了個人科技公司，專門從事製造和銷售具革命性技術的機器。

伊芙琳創辦的公司Redactron Corporation在1971年售出首台文字處理器，命名為「資料秘書」（Data Secretary），當時秘書職位佔美國的勞動力6%，Redactron出品的文字處理器雖然體積如小型雪櫃般大，而且無屏幕、速度慢和噪音大，但可以編輯，刪除，剪掉和貼上文本，在該年代來說已是非常方便。

從此以後，秘書們不用再重打內容錯誤的文件，更不用因為要幾份副本而重覆打幾次，只需輕鬆修改及重印，完全顛覆了當時秘書的工作。

伊芙琳（Evelyn Berezin）於上周六（8日）因淋巴癌與世長辭，終年93歲。（Computer History Museum官方網站相片）

伊芙琳在2017年受訪時指出，她從未想過文字處理器會造成女性失業，扼殺了不少擁有秘書技能的女人。惟有人認為，電腦化文字處理器令到不少女性從沉悶單調的打字工作中解脫，令秘書工作愈趨不重要，反之令女性們有機會晉身行政或是管理職位，對女性來說有得有失。

伊芙琳為人低調，將Redactron由9名員工發展到接近500人的規模，被獲選為美國傑出領袖之一，但她並未經常出現於公眾眼前。她於老年患有淋巴癌，惟她選擇放棄治療，寧與家人共渡最後的時光，於上周六（8日）逝世，終年93歲。

大批網民在網上悼念伊芙琳，有網民表示當年有女性可以從事電腦設計的工作已相當了不起，「真的很偉大，居然可以想到這樣的概念」；亦有網民笑言，她是「全世界大學生的救世主」、「記者的再生父母」、「秘書的仇人，一個人終結了一個行業」。

（綜合）