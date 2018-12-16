縮頭魚蝨寄生魚類吸血　最終取代魚舌　世上唯一完全代替宿主器官

日前大埔墟一間酒樓的沙巴躉魚頭內發現一隻疑似縮頭魚蝨，更險被誤指是「瀨尿蝦」，其實遭「指蝨為蝦」的縮頭魚蝨大有來頭，通常趁機鑽入魚類的口腔，寄生在魚舌上，吸取魚血維生，等到魚舌萎縮便取而代之，充當舌頭為自己及魚吸取營養，由寄生轉為共生，這是世上唯一已知完全取代寄主器官的寄生方式，對人類無害無毒。

縮頭魚蝨會從魚鰓進入魚嘴，寄生在舌頭上吸收血液，最終完全取代魚舌。（YouTube影片頻道「Artisan Lane」影片截圖）

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根據資料，縮頭魚蝨（Cymothoa Exigua）是一種寄生型甲殼類動物，原產於墨西哥，近年開始向外擴散，一般身長3至4厘米，俗稱「食舌蝨」，顧名思義，縮頭魚蝨會從魚鰓進入魚嘴，寄生在舌頭上，可以多於一隻寄生在同一條魚上，前爪抽走舌頭上的血液，隨住吸收足夠營養蝨身變大，魚舌就會愈來愈小，最終縮頭魚蝨完全取代魚舌，隨後繼續吸取魚的血液及黏液，而縮頭魚蝨亦會「仗義」提供魚舌的功能，雙方自此共度餘生。

大埔墟一間酒樓的沙巴躉魚頭內早前亦發現一隻疑似縮頭魚蝨。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

縮頭魚蝨的寄生方式是目前已知唯一完全取代宿主器官的方法，宿主亦可以好像過往操控自己舌頭一樣「使用」縮頭魚蝨，雙方一起「分享」美食，雖然對宿主造成貧血、體重下降、生長緩慢，最嚴重致死，但對人類亦是沒有危害。

（綜合）