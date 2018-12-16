大埔酒樓驚現「瀨尿蝦」藏魚頭？　專家李彩華解畫︰魚蝨寄生啫

近日有網民在facebook發文，稱在大埔墟一間食肆食魚時，在魚頭發現一隻白色小型生物，於是通知食肆，更稱職員立即收走及聲稱該是「瀨尿蝦」，網民大惑下在網上詢問網民，引起激烈討論。涉事食肆經理向《香港01》表示，該批魚中有兩三條有類似情況，當時該條魚已經蒸熟，並向客人解釋該寄生蟲外型有少許似瀨尿蝦，但曾強調並非瀨尿蝦，亦表明願意蒸另一條給他們。 香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，該隻寄生物是魚蝨，通常寄生在魚腮及魚頭內，如果已經蒸熟，市民不慎吞下都不會有害。

有食客指在大埔墟一間食肆食魚時，在魚頭發現一隻擁6對腳的白色小型生物。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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該網民昨日在facebook群組「Tai Po 大埔」發文表示，前晚她到大埔墟寶湖花園的彩福國宴酒樓用膳，詎料吃完一整條沙巴躉後，卻發現其頭部內有白色異物，外型像昆蟲一樣，嚇得她大驚叫經理來檢查，「經理未嚟，有個阿姐已經急急腳收走話畀經理睇，經理嚟到話係『瀨尿蝦』」。

從她上載的照片中，可見魚的部頭內有一隻6對腳的白色小生物，外型嚇人，樓主稱由於不能肯定該生物是否「瀨尿蝦」，加上是酒樓熟客，「費事搞咁大」，所以未有通知食環署，惟她質疑該生物其非瀨尿蝦，便決定發文求助網民。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，該隻寄生物是魚蝨，通常寄生在魚腮及魚頭內。（資料圖片/電視截圖）

帖文隨即引起網民熱議，有網民解答是魚蝨，亦指「正常好難中到，因為會起走魚腮內臟、飛鱗、洗乾淨啲血水先蒸，有寄生蟲證明洗得唔乾淨」，更形容「睇見都食唔落」。

《香港01》就事件向涉事酒樓查詢，當時負責處理的謝姓經理表示，首次遇到類似情況，酒樓早前購入一批魚，當中兩三條都有寄生蟲，若有客人發現相關情況，自己都會解釋。謝經理稱當晚曾向客人形容寄生蟲外型有少許似瀨尿蝦，但強調並非瀨尿蝦，亦重申該條魚已經蒸熟，更表明願意蒸另一條魚給他們，但對方表示明白，無需換魚。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華看過有關圖片後，證實圖中白色生物是魚蝨，吸取魚血維生，最常見寄生在石斑魚魚腮內，魚頭都會中招，行家劏魚時見到魚腮有魚蝨，都會取鉗鉗走，如果整條魚連同魚蝨蒸熟，市民繼而發現，有礙賣相，但不慎吞下都不會對人體造成有害。

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（fb群組「Tai Po 大埔」）