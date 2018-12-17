【強迫症必看】日網民瘋狂挑走蜜柑「筋」　白絲消失脫光光好治癒

每次坐下要抹乾淨、裝飾要擺整齊、顏色要對稱……不少心雖未止病態，但都有強迫症傾向。最近有位日本網民吃蜜柑前，忍不住要把蜜柑上的白色橘絡全部都挑清光，足足花了1個半小時才完成，只留下光溜溜的薄皮包裹住果肉，看起來非常治癒。不少和他志同道合的網民大呼超有共鳴，還謝謝樓主幫他們實現了一直想做的事。

有日本網民指在吃蜜柑前要把蜜柑上的白「筋」全部都挑清光。（Twitter「ramune2371」圖片）

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一名日本網民日前於Twitter上發帖指，看着有「筋」的蜜柑感到很不舒服，於是就忍不住拿起鉗子一條一條地仔細的剝下來，結果不知不覺地把所有的白「筋」全部都挑光。

由零開始總共花了1個半小時，蜜柑幾乎只留下皮和肉，完美的狀態令他不禁稱讚自己剝得好漂亮，「像軟糖一樣」，握在手中非常幸福，就算等了1個半小時才可以開吃，也一樣開心。

留下大量的白「筋」。（Twitter「ramune2371」圖片）

這名追求完美的樓主帖文引起網民瘋傳，至今獲得逾7.7萬個讚好，超過2萬次轉載。成品雖完美，但有網民質疑他只是利用熱水或藥劑處理橘子，令蜜柑上的橘絡溶化才有該效果，樓主回覆否認，並上傳了挑筋過程的相片以示清白。

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有網民則認為樓主這樣挑筋十分奇怪，因為白色的「筋」是有營養的食物纖維，不用特別去挑；亦有網民稱讚他挑得超仔細，像極了罐裝的蜜柑。樓主則解釋，他心癢癢想挑走白色的「筋」，而不是不喜歡連筋一起吃掉，大概只是強迫症的特徵之一。另外，有不少網民亦嘗試挑戰挑「筋」，紛紛上傳圖片分享成果。

（Twitter「ramune2371」）