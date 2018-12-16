【執錢】美足球隊開鑼賽　派直昇機空中撒錢　200球迷興奮狂搶

深水埗昨日發生撒錢事件，有人在天台大撒鈔票，引來數以百計途人搶錢，場面一度混亂。警方指銀紙是撒鈔案的證物，呼籲市民把拾到的錢交到警署。 撒錢行為等同挑戰人類貪念，容易測試人性及引起混亂，但過去亦曾出現過「合法執錢」事件，地點就在美國。話說今年9月，美國一支足球隊拉斯维加斯光明（Las Vegas Lights FC）為吸引更多球迷到場支持，竟居來一架直昇機在球場上空大撒合共5000美元（約3.8萬港元）的鈔票，讓200名被抽出的球迷搶得不亦樂乎。

今年9月，美國足球隊拉斯维加斯光明（Las Vegas Lights FC）為吸引更多球迷到場支持，竟僱用直昇機在球場上空大撒共5000美元，任由200名預先抽出的球迷哄搶。（Las Vegas Lights FC Twitter 短片截圖）

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事件於今年9月8日發生，美職聯新賽季首戰開鑼，賽事由拉斯維加斯光明對戰洛杉磯銀河二隊，在中場休息期間，拉斯維加斯光明派出一架直昇機在球場上盤旋，從上空撒下共5000美元紙幣，現場200名預先被抽出的幸運兒，則穿上球隊T恤在球場上「搶錢」。

從球隊上載的片段顯示，當鈔票從天而降一刻，球迷即鋒湧至球場中間執錢，但亦有人醒目地走到外圍，拾起被風吹走的紙幣。雖然有鈔票被蹂躪得殘破不堪，但仍有不少球迷開心地展示奪得的戰利品。

當紙鈔從天而降一刻，球迷即鋒湧至球場中間，亦有人醒目地走到外圍，拾起被風吹走的紙幣。（Las Vegas Lights FC Twitter 圖片）

球隊老闆事後表示，他們是非常認真看待這場比賽，然後比賽以外，「我想應該有什麼方式來獎勵球迷一下」。從直升機撒下的5000美元，當中包括3000張1美元紙幣，另有5美元、10美元、20美元及100美元面額不等。

（綜合）

ICYMI ... 🤑#VivaCashDrop pic.twitter.com/lzQhUs29uL — Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) 2018年9月9日

深水埗鬧巿有人在高處撒下大量鈔票。按圖細看↓↓↓↓

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