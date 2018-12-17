最噁心走私！　旅客褲內藏啡黃色「糞便」　一檢竟價值17萬

印度德里英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）的海關在上周二（11日）凌晨4時30分左右，發現一名男旅客褲內藏有一坨啡黃色的黏稠物體，檢查後發現，看似是糞便的東西「真身」竟然是價值約17萬港元的黃金。

《印度時報》報道，該名男旅客從杜拜飛抵印度德里，當地準備轉機前往孟買。安檢人員發現他腰間纏了一包長型物體，拆開來檢查，只見一堆質地非常黏稠的啡色物體，起初以為是糞便，但金屬探測器響起警號，電腦屏幕上亦顯示出大片藍色，代表物質含有黃金成份；當局進一步檢驗後證實，「大便」其實是真正的黃金。

許多打算走私黃金的不法之徒都會先將黃金加工成像糞便一樣的物體，掩人耳目。（影片截圖）

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倒進火水加熱可還原

這坨重650克的金漿價值高達1.7萬英鎊（約16.7萬港元），不過並未超過2.2萬英鎊（約21.7萬港元）的法定上限，因此該名旅客只須繳付關稅及罰款就能領回。據報，用煤油（俗稱「火水」）或其他易燃液體加熱，就可以把金漿還原成金磚。

印度拉吉夫甘地國際機場（Hyderabad International Airport）7月也發生過類似事件，當時檢獲的金漿更重達1.85公斤。