巴西神醫涉性侵300女子被捕　稱可通靈治癌　被姦親女怒罵禽獸

巴西近日揭發令人髮指的性侵案！在巴西被譽為「上帝的約翰」（John of God）的七旬「神醫」，被多名女士在電視節目大爆他治療途中藉故性侵，要求她們手淫及口交。節目播出後，逾300名女受害人陸續現身，當中包括法里亞親女，她直指10歲起就被父親虐待強姦，斥他是個「禽獸」。警方周五（14日）發出拘捕令，法里亞於周日（16日）向當局自首。

巴西「神醫」法里亞（Joao Teixeira de Faria）被指控利用宗教行為在治療途中性侵女病人。（視覺中國）

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據外媒報道，76歲的法里亞（Joao Teixeira de Faria）自稱懂得通靈，約40多年前已開始從事宗教行為，從未受過正式的醫療訓練，卻強調自己是有治療能力的「神醫」，聲稱可以治癒各種疾病，包括癌症。他打着「上帝的約翰」（John of God）的名號在巴西首都利亞以西的阿巴迪亞市鎮建立療養院，多年來累積了大批信徒，包括不少名人，亦吸引大批來自世界各地的信徒追隨。

76歲的法里亞（Joao Teixeira de Faria）多年來累積了大批信徒，包括不少名人，亦吸引大批來自世界各地的信徒追隨。（視覺中國）

巴西環球電視網（TV Globo）上周播出清談節目，有10名女性在節目中指控法里亞在幫她們治療期間以「提供特別照顧」為由對她們性侵。在節目播出後，逾300名女受害人陸續現身指曾遭性侵，有受害者更表示，法里亞會在治療中逼患者為他手淫、口交及強姦，他聲稱這能夠將淨化的能量轉移到她們身上。

法里亞的女兒（Dalva Teixeira）於上周五（14日）接受巴西雜誌《Veja》專訪時指出，父親用神秘療法作幌子，在10至14歲期間反覆虐待和強暴她。惟在她在14歲時懷孕便停止了強暴，其後法里亞對她拳打腳踢導致流產，令她身心受巨大的創傷，更斥父親是一個禽獸。

警方表示，如果只有數名女性提出指控，有可能是誣告，惟現在有超過300名自稱是受害者的女性集體控訴，再加上她們的性侵經歷類似，故警方開始着手展開調查，並於周五（14日）發出拘捕令。

法里亞周六（15日）前未有投降被視為逃犯，及至昨日（16日）下午，他終現身於戈亞西亞郊區阿巴迪亞自首，並表示：「我向神聖正義和正義投降。」

法里亞近年大受國際關注，美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）就曾聲稱，看過法里亞為未麻醉女病人切除乳房，令她震驚。

（綜合）