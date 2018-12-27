留日內地婦刀刺醫生　「院內暴力」頻生　拒醫呢幾類病人...

12月14日在日本兵庫縣的一家醫院發生了一起病患傷人事件。嫌疑人是來自中國的女性患者周某，今年65歲，無業，經人介紹來到這家醫院接受治療。周某12日開始住院，13日，被刺傷的男性醫生為周某進行了甲狀腺手術，手術成功。14日早晨，周某表示：「喉嚨不舒服，睡不好，希望醫生能檢查一下。」進行檢查時，周某突然拿出10cm左右的水果刀，刺向其腹部，造成醫生重傷。

周某突然拿出10cm左右的水果刀，刺向其腹部，造成醫生重傷。（日本通）

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案件的詳細經過，警方正在調查中，嫌疑人周某已經被逮捕。她承認了自己刺傷醫生的行為，但表示：「並不是想殺醫生。」受傷的男醫生暫無生命危險。院方表示，受傷的醫生與嫌疑人雙方並沒有發生衝突，雖然對於今後會如何對應也並沒有進行過討論，但不會因為此事拒收中國的患者。

檢查室和周某所住的病房在同一層，當天，周某穿著睡衣直接進入檢查室，沒有攜帶任何行李。醫院表示，刀並不是醫院的，所以很可能是周某夾在睡衣中帶進檢查室的。

據瞭解，周某在住院時，會用簡單的日語和人對話，給人的印象十分老實。（日本通）

周某平時和丈夫一起住在縣營住宅。（縣營住宅是日本政府提供的廉租房，有“窮人公寓”一說）住在附近的日本人表示，周某至少已經在日本居住了14年，和鄰居幾乎沒有來往，也沒有互相打過招呼。

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醫鬧在日本被稱為「院內暴力」。近期，在日本相繼發生了不少類似事件。

今年1月，在名古屋市的大學醫院，醫生被患者刺傷脖子，受了重傷。出事前，這位患者對醫院反覆表示：「等待時間很長。」 2月，在福岡市的整形外科醫院，患者用菜刀刺傷醫生胸口，造成重傷。患者面對警方的調查時表示：「因為沒有寫後遺症的診斷書，所以很生氣。」 7月，名古屋市醫院，醫生在運送喝醉的患者時被砍傷面部。 去年1月，在岐阜市的牙科醫院，一男子因對牙齒治療不滿，將男院長用菜刀刺傷，隨後死亡。

醫鬧問題在日本受到了極大重視。日本政府為了在“院內暴力”事件中保護醫生，在2006年就發出了對醫療機構，促進了防範體制的強化和應對手冊的整備等通知。

日本如何應對醫鬧事件？

1. 日本醫院有拒診權。

日本醫院有銘文規定拒診條例。日本臨床醫學的權威，皇家及各界精英的主要就診地順天堂醫院，就張貼了拒診通告。

如有下列騷擾行為，將不能診療： 對其他患者或醫院職員有暴力或暴力傾向； 大聲狂言或威脅言行，影響其他患者或妨礙醫院職員工作； 反復提出難以解決的無理要求，妨礙醫院職員業務； 故意損壞儀器設備或建築物設備；非治療或探視而無端進入醫院建築物內或區域內；攜帶診療上不必要的危險品； 未經許可，禁止在本院建築物內及區域內攝影、錄影、錄音。

大家都在溫馨靜謐的環境下，聽著輕音樂候診，如果大聲喧嘩，就會立即被警備員請出去，如有不軌行為的人，員警會立即出動，即使酒鬼想在醫院鬧也不可能。從最大程度上阻止各種鬧事之徒。

2. 醫鬧發生後，不會將醫務人員逼到走投無路

除了減少應對錯誤和減少醫療事故，保護醫務人員的心理健康和對工作的滿足感，也都是日本醫院所重視的。對院內暴力問題有專門研究，關西醫科大學的三木教授表示：「為什麼不馬上商量呢？」、「為什麼讓患者生氣了？」、「這樣的追問是對受傷的醫務人員的進一步傷害。」；「你的應對不合適。」這樣的說法是將問題推到個人責任的行為；「這種事情誰都經歷過。」則是沒有根據的說法；「一起喝就會忘了討厭的事情。」、「要散心比較好。」這些說法都只不過是治標不治本的安慰。

最重要的是，醫療機構首先要絕不允許院內暴力，要明確決定保護職員的方針和處理院內暴力的方法手冊。 三木教授

目前，日本醫院對於院內暴力有五個分級，針對不同分級有不同的處理辦法。（日本通）

Ⅰ級和Ⅱ級，患者的暴言與輕度暴力行為，醫生會根據院內的處理方法進行應對或尋求幫助，當醫鬧事件達到Ⅲ級以上，對醫生造成需要1周以上治療的傷害時，會進行報警處理。

儘量減少醫鬧事件，同時考慮患者和醫護人員雙方權益，應該是所有人努力和期許的吧。