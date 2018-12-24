台女到男友家吃飯不用洗碗　網民熱議應否為拍拖對象做家務

聖誕節是見家長的熱門口子，第一次到男友家，總希望帶給對方家長留個好印象，台灣有女生在「Dcard」討論區發帖，講述分別到3任男友家的情況，從最初奉指要洗碗，結果分手收場；到另一位男友幫忙一起洗碗，感情還是3年玩完；到現任男友的家人不讓她洗，他的媽媽還說：「妹妹，你來我們家吃飯我就很高興了。」事件令樓主震撼反思，為對方家人是把她當作未來媳婦而非女傭，才不會要她「做太多不是自己家的事情」。帖文引來有同樣煩惱的網民熱議，坦言曾糾結應否在男友家洗碗，但亦有網民認為樓主不洗碗是很沒禮貌。

「去男友家該不該幫忙洗碗？」這問題，惹起網民熱議，圖為示意圖。（資料圖片）

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該名台灣女生於本月11日發帖，稱她從沒有在現任男友家洗過碗，對方的媽媽沒有因此反感，反而讓碗放着，只要求兒子（樓主男友）或者其丈夫來洗，令她不禁反思到男友家中作客，是否該幫忙洗碗。

樓主透露，她與前兩任男友拍拖時，均曾在對方家中洗碗，以示禮貌。她詢問第一任男友要不要幫忙洗碗時，對方即稱「廢話，這是禮貌」，他的媽媽亦沒有「假意」表示不用樓主洗碗。結果樓主此後每次到男友家，飯後都要負責洗碗，而男友卻要幫忙的意思，只在客廳坐着看電視。

至第二任男友時，對方家長不再是「本來就是」（理所當然）的態度要求樓主洗碗，而男友亦會幫忙一起洗碗、「歸位」（放好碗碟），可惜這段感情上仍沒能維持下去，拍拖3年便分手收場。

「去男友家該不該幫忙洗碗？」這問題惹起網民熱議，有人形容「這只是一台洗碗機可以解決的問題」。圖為示意圖。（資料圖片／Reddit）

有了上兩任到男友家見家長的洗碗經驗，樓主到現任男友家吃飯時，男友媽媽總拒絕讓她洗碗，更稱「妹妹，你來我們家吃飯，我就很高興了，碗放着就好，讓兒子（樓主現任男友）或者叔叔洗，你要常來，這樣他們才會常做家事」。樓主直言被男友媽媽的說話「衝擊」到，慨嘆這才是「未來媳婦」的待遇，「不用做太多不是自己家的事情」，也不會被當是女傭。

樓主稱，從前聽了前度男友的說法，以為去另一半家用餐後洗碗是應該的，但與現任相處後，才了解最重要還是對方家長有否待她如未來家人疼愛的心。帖子一出，隨即有網民批評樓主「一個禮拜去一次，還都不洗碗，太扯（離譜）了吧」、「第一次去主動洗碗是一種禮貌的表現，為什麼要用詢問」；但亦有網民表示「這只是一台洗碗機可以解決的問題」，並指樓主的想法不一定有錯，只是家庭教育不同的問題，「只能說樓主遇上『好人家』了」。

（討論區「Dcard」）