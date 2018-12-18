中國孤兒變美國小公主　網民：這才是在愛中長大的孩子！

中國網路最近流傳一篇題為《中國棄嬰成美國小公主，她這兩年的驚人變化讓網友淚奔：這才是在愛中長大的孩子！》的文章，講述一名來自貴州的2歲孤兒西拉（Selah），獲得一對美國夫婦領養後，命運從此改變，過往迷茫害怕的模樣消失，取而代之的是天真無邪的笑容。現在西拉不但過着小公主般的生活，還成為了YouTube和Instagram的紅人，引來網民熱議。

來自俄亥俄州（Ohio）的夫婦碧卡（Becca）和丹（Dan）本來已育有2名兒子。由於碧卡的祖父也是個孤兒，卻因外表不討喜沒人領養，從3歲至12歲都在孤兒院中生活，因此令她萌生領養孤兒的心願。

二人2015年2月向中國福利院遞交了領養申請，除了需要籌募3萬美元（約23萬港元）的領養費用，還要在不同機構中來回奔走，處理各種繁瑣的文件。幸好1年後他們終於接獲通知，成功在貴州福利院領養了一名2歲女孩，並為其取名為西拉（Selah）。

西拉（中）本來是一名孤兒，獲碧卡（右二）和丹（左二）收養後，命運從此改變。（Instagram圖片）

「感謝上帝，選擇讓我成為你的母親」

夫婦稱，第一次看到西拉的照片，他們的目光都移不開，她可愛的模樣和不安的眼神，深深觸動了他們，那一刻便知道自己想要好好陪伴她成長。

起初西拉完全聽不懂英語，彼此溝通很困難，面對「新爸媽」的到來不但沒有感到興奮，反而表現膽怯，甚至有點防備心。不過他們沒有失去信心，持續用熱情和耐心換取西拉的信任，最後一起回到美國。自此，西拉便成了家庭的一份子，和兩位哥哥相處融洽，又學習游泳、體操、芭蕾舞等，過着充滿童真的生活。如今西拉以往迷茫害怕的模樣已漸漸消失，取而代之的是天真無邪的笑容，碧卡表示︰「感謝上帝，選擇讓我成為你的母親」。

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網友看完這篇文章後紛紛留言，有人替女孩感到高興，「在愛中長大的孩子，慢慢長成了一張沒有被生活欺負過的臉，真好」、「一開始看了對比照我還在想，為什麽她去了美國兩年就長得越來越像美國人，難道是水土原因？後來才發現，改變的不是長相，而是拍照時洋溢在她臉上的那種自信和笑容！讓她更像一個美國人」；不過亦有人質疑文章暗示只有在美國才能實現美好生活，中國只有麻煩和苦難，「難道說，這個小女孩在中國就不能正常成長？不能成為小公主？只有被美國夫婦收養，小女孩才能『在被愛中長大』？」。