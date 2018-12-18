【非洲豬瘟】花20人仔買豬肉乾赴台　內地大媽被罰20萬台幣成首例

港人遊台注意，千萬別帶任何豬肉產品入境！非洲豬瘟疫情在內地蔓延，多達4萬隻豬被撲殺死亡。台灣嚴防疫情傳入，嚴禁入台人士帶生熟豬肉製品，於今天（18日）起提高罰款，違例旅客初犯罰款20萬（約5萬港元），第2次罰50萬台幣，第3次或以上罰100萬台幣（約25萬港元）。一名從內地嫁到台灣婦人，今早從福乘飛機抵達桃園機場，因被搜出15片豬肉乾，依新例罰款20萬台幣。婦人不服抱怨：「我才花20幾塊（人民幣，約23港元）買肉乾，怎麼要被罰20萬！」

一名從內地嫁至台灣的婦人，今早從福州回台時攜帶15片豬肉乾入境，在桃園機場被查獲即被罰款。（台北海關）

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持台灣護照的50歲何姓女子，早年嫁作台灣婦，她近日回內地省親，今早11時許從福州乘搭廈門航空班機入境桃園機場，被海關人員在行李內搜出15片豬肉乾，共重200克，依例被罰款20萬元新台幣，成為新罰款下首名接罰單的旅客。何女被查獲後直指不知道不能攜帶肉乾入境，「我才花20幾塊（人民幣）買肉乾，怎麼要被罰20萬！」防檢局人員告訴她可在30日內提申訴，亦可分期付罰單。

據報大媽被罰兩小時後，又再有另一名陳姓旅客行李中被查獲火腿腸0.58公斤，結果接到新例下第2張20萬元罰單。

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台灣嚴防非洲豬瘟，近日多次提醒民眾不能攜帶豬肉產品入台，惟不少民眾未認真對待，行政院農委會昨日（17日）宣布，今日（18日）零時起，只要查獲旅客從中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家攜帶豬肉產品入境而未主動申報，初犯罰款20萬元，第二次罰50萬新台幣，如再犯，金額會增至100萬元新台幣。

台灣當局自本月14日起，已經實施新修訂的《動物傳染病防治條例》，嚴防旅客違規攜帶疫區豬肉類產品入境，當局亦呼籲旅客切勿心存僥倖，免受重罰。

（綜合）