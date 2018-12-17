【非洲豬瘟】大媽遊澳門帶鳳凰卷返台　台男機場報串　網民讚英雄

非洲豬瘟疫情嚴峻，多個國家受到影響，紛紛採取措施防止受感染豬肉流入。台灣新修訂《動物傳染病防治條例》，亦加重罰則嚴防旅客違規帶同疫區豬肉類產品入境。有台男日前從澳門搭飛機返台，聽到機上老伯大媽熱論所買鳳凰卷，為安全計一落機他即到申報區「報串」，促檢疫人員仔細檢查，終令同團兩組人被查出並須上繳鳳凰卷，他在網上分享事件，獲網民大讚是「人民英雄」、「護國鄉民」。

台男對於自己所做正義的行為感到自豪，「感覺我也為台灣貢獻了一份心力」。（批踢踢實業坊PTT截圖）

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一名台男昨日（16日）於批踢踢實業坊PTT以「檢舉別人是不是很爽？」為題發文，指最近隨旅行團到澳門遊玩，搭飛機時聽到同團的老伯大嬸們聊天，聲稱買了很多鳳凰卷作為手信帶回台灣。他立即想到近日的非洲豬瘟疫情，擔心鳳凰卷內的豬肉鬆會受感染，故決定一下機就檢舉他們。

台男下機後立即跑去申報區檢舉團友，向人員稱「我們同團澳門飛來的很多人都帶了鳳凰卷，請等等一定要仔細查」。工作人員其後通知檢疫組人員帶檢疫犬走近，不久後就有人大聲說：「有帶鳳凰卷的請現在自己交出來，否則等等抓到就是罰五萬」，勸喻大家要主動交出違禁品。

有台男指有團友帶鳳凰卷回台，結果被他檢舉後沒收。（網上圖片）

檢疫組人員帶同的檢疫犬其後在團友的行李上聞來聞去，不出所料，沒多久後就有兩組人被抓到擬帶鳳凰卷入境。台男表示，舉報後覺得心情超好，對於自己所做正義的行為感到自豪，「感覺我也為台灣貢獻了一份心力」。

網民大讚台男是好市民，認為他這個舉動救了台灣，「爽啊！感謝你為民除害」、「感謝檢舉」、「守護肉燥飯」、「護國鄉民，因頒獎金才是」。

（批踢踢實業坊PTT）