台女墮相親飯局　毒舌伯母狂查家宅　癡漢兒子露骨問：做過愛嗎？

結不結婚是個人選擇，但未婚熟女不免常被親友問及何時有着落，甚至被安排相親活動。台灣有女網民近日在「Dcard」討論區發帖，講述32歲漂亮兼事業有成的阿姨，慘墮一個超崩潰相親飯局，帖文惹起網民熱烈討論。 樓主的阿姨到外國，任職設計工作很有成就，是年入數百萬台幣的設計公司老闆，外表漂亮但感情世界成謎，今年暑假回台探親，應鄰居「老伯母」邀請出席飯局，詎料是想介紹其兒子跟阿姨相親。席間伯母不斷舌毒問阿姨收入、家底及戀愛史等私人問題，又強調自己兒子收入高，反形容阿姨的設計工作是「畫畫」，嘲諷：「『畫畫』哪能有甚麼成就啊。」跟着阿姨去飯局的樓主，形容該名相親男外表如「癡漢」，當他與阿姨首次獨處時，竟露骨地問：「你做過愛嗎？」令阿姨爆發離1場。

成熟單身的女性，總是容易被人追問婚期。圖為示意圖。（《剩者為王》劇照）

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樓主言談間十分崇拜阿姨，形容雙方年紀相近，關係如姊妹或損友，阿姨今年暑假從國外返台探親，家人都很開心。鄰舍一名「老伯母」知道有關消息，主動聯絡邀請阿姨吃飯，樓主以為是普通飯局，不知就裏便跟了去，詎料見證了一場奇葩相親劇。

樓主與阿姨到場後，見到伯母、世伯和他們的兒子，當時對方一家3口顯得非常「尷尬」，似乎沒想到樓主會陪同阿姨前來。伯母一開始便不斷介紹40歲工程師兒子，包括談過2次戀愛及工資多少，樓主即時意會這是相親飯局。

然而在樓主眼內，這名工程師「叔叔」卻沒有多優秀，指他從頭到腳都散發一股「變態大叔」氣息，且全程幾乎不說話，眼睛卻總盯着她阿姨的衣領口看，偶爾微笑也像在「陰笑」，形容他像「活生生的癡漢」，長相勉強只能有「60分」。

不少單身男女積極參與相親活動以求脫單，圖為廣東東莞日前舉行的萬人相親會，吸引逾2000人到場。（視覺中國）

正當樓主為這場飯局深感無奈之際，伯母竟開始詳問阿姨背景及薪金，以及戀愛經歷，令樓主大吃一驚，直指對方誤踏了「大雷區」，「一不小心戳太大力可是會核爆的」。她憶述家人曾問及阿姨拍拖的事情，但總被阿姨回絕談論，就連阿姨的母親亦無從過問，硬要問下去的話，便會大發雷霆，僅知道她的在大學時經歷了初戀。然而伯母「硬要問到底」，追問阿姨初戀是什麼時候、交過幾任男友、那個人年紀多大、是什麼身份、為什麼分手，還竟然夠膽問發展到哪種程度，令樓主完全傻了眼。

樓主觀察到阿姨一直「笑笑的」閃避問題，卻已心感不妙，只覺她愈笑背後愈感到很涼。伯母好不容易放棄追問阿姨的感情閱歷，卻開始毒舌「攻擊」阿姨的年紀，「你這個年紀要在職場真的不容易，還不如早點找個人嫁了……畫畫，哪能有甚麼成就啊！不就整天被那些顧客罵嗎？」樓主心裏暗呼阿姨是設計師，「誰跟妳畫畫的」！

伯母又繼續推銷兒子，「我這個兒子條件也不差，年紀雖然是大了點，但『四十而立』（四十而不惑）你們一結婚能馬上生孩子……工作也就不用了，反正有我兒子養着……妳賺的再多也沒我們家兒子來的多。」、「你看看XXX（樓主母親）結婚之後還要去外面工作，多辛苦啊」，不幸遇到這樣的相親場面，樓主暗暗為阿姨叫屈。

樓主稱，「我阿姨可是名校出來的設計師」，擁有一間設計公司，年薪保守估計起碼也有幾百萬台幣」，直言那名工程師「叔叔」也未必賺得這個年薪數目。

飯局結束後，伯母又提議讓阿姨與工程師「叔叔」在附近咖啡店單獨聊天。結果樓主很快就接到阿姨的電話說：「馬上回來！別問那麼多！」其後阿姨更稱不想再看到該名相親對象，透露對方在獨處閒聊時，竟敢露骨地問：「你做過愛嗎？」阿姨驚訝回應：「怎麼會…這麼問？」詎料對方追問：「我在問妳。」阿姨當場爆發離場，事後跟樓主到日式料理店大塊朵頤，再血拼一番才能消氣。

阿姨事後小心地問阿姨，要是100分是滿分，那這名相親叔叔是多少分，得到的回答是「負100分」但問及阿姨的初戀情人，最初阿姨沒有正面回應，其後終於透露是「1萬分」。

相親是認識對象的其中一種途徑，但過程中亦可能遇到很離譜的事情。圖為示意圖。（《剩者為王》劇照）

許多網民看過帖子後，均對那個「1萬分」的初戀故事很好奇，疑惑「『1萬』到底是有多好？」、「好想知道更多你阿姨的故事啊」。部分網民則直斥阿姨的相親對象非常失禮，稱「40歲的那個，開口就問『你做過愛嗎』，是女生都傻眼吧」、「伯母一家也太看不起人了吧」。

有同樣被安排過相親的網民表示，「我可能進去不用3分鐘就走了」、「這位伯母不太懂相親？要把兒子推銷出去，為什麼是在貶低客戶（樓主阿姨）啊」，並批評長輩介紹的對象，很多都有些性格「問題」，因為長輩只着重有沒有錢、樓房、車或是工作狀況，沒好好了解過相親對象為人如何。

（討論區「Dcard」）