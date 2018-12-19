台懷孕6個月孕婦賣淫　客人擔心還稱「已穩定」 警尋人揭驚人真相

台灣傳媒近日報道，一名自稱懷孕6個月的女子為賺錢，在聊天室公然賣淫更主攻孕婦癖客人，因應生意慘淡還自願減價，哀怨稱「若不急需錢，誰願下海」引起社會譁然。警方其後聯絡涉事女子，沒料這社會悲歌突然翻盤，警方發現該女子僅「身形豐腴」非懷孕，但她趁機扮孕婦當成招客賣點。

有台灣女子自稱懷孕6個月，為賺錢被迫賣淫，沒料全屬謊言。（網上圖片）

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新北市一名42歲女子，早前在網上聊天室自稱34歲並懷孕6個月，屬首胎，惟因丈夫吸毒入獄後財困，娘家也未能照顧她，言之鑿鑿稱沒錢產檢又難以找工作，無計之下只能挺着孕肚賣淫，力指是為現實所逼非心中所願，又開價每次3000元新台幣（約763港元），希望吸引對孕婦存有幻想的尋芳客登門幫襯。

有台灣女子自稱懷孕6個月在網上聊天室賣淫，更自拍大肚以證懷孕。（網上圖片）

雖在聊天室引來討論，惟實際上客人並不多，她反而主動減價至2500元，力指願意配合，更對住孕肚拍照傳給客人力證其孕婦身份；被問到會否擔心因而傷到孩子，她還回應「胎兒在肚內已經穩定了」，籲客人放心。

有台灣女子自稱懷孕6個月，為賺錢被迫賣淫，沒料全屬謊言。（台新莊分局提供圖片／TVBS新聞）

獲知孕婦賣淫事件後，警方即時表明會聯絡涉事女子，沒料到昨日（18日）真的找到人，卻驚揭一切悲慘身世皆是謊言，所謂「孕婦」只是肚子較大「身形豐腴」並非懷孕，惟她卻以此作賣點招徠，最終她亦被警方依《社會秩序維護法》第80條予以處罰。

（綜合）