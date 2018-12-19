男鼓手擊鼓手汗太多　鼓棍飛脫累女隊友慘中頭獎　網民：要戴頭盔

手汗問題令不少人感到困擾，例如歌手古巨基就曾自言因手汗太多而弄壞很多支咪。早前加拿大一場古典音樂會，亦有樂手因手汗問題弄出爆笑場面。事發時管弦樂團在台上表演，後排一名大鼓樂手激昂地大力敲鼓，敲到第3下時，鼓棍竟跣手飛出，反彈後擊中身旁另一名女樂手頭部，該名女樂手應聲倒下，然後匆匆離場。「中棍」的女樂手休息後繼續演出，而片段則在網上爆紅，有網民笑言敲擊樂手應該戴頭盔保安全。

樂團演奏古典音樂期間，一名鼓手因手汗太多，擊鼓時鼓棍跣手飛出，擊中身旁女樂手。（ClassicFM片段截圖）

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這件蝦碌事件發生於本月8日，加拿大里賈納大學（University of Regina）舉辦一場期末古典音樂會，有管弦樂團正在演奏《霍爾斯特降E大調第一組曲》的第一樂章，樂章末段一名男樂手布倫南（Brennan Kowalski）按指揮指示大力敲擊大鼓，片段顯示他敲到第3下時，鼓棍突然跣手飛出，高速反彈擊中右手邊的21歲敲擊樂女樂手漢娜（Hannah Wildman）頭部，她慘中頭獎後站不穩幾乎倒地，其後站定再直奔後台。布倫南嚇得不知所措，在台上猶疑了約10秒，不知該追上漢娜還是繼續表演，最終他決定走往後台。

意外被鼓棍擊中的敲擊樂手是21歲的漢娜（Hannah Wildman），事後她也在Twitter分享報道，笑言是一個很棒的故事。（Twitter「Hannah Wildman」圖片）

漢娜事後並無大礙，她接受訪問時笑言這完全是一場意外：「肇事者（布倫南）感到很不好意思，全因為他手汗太多才導致這次事故。」漢娜指當時其他敲擊樂手不知如何反應，而樂團其他樂手及指揮更不知道發生什麼事，他們只好繼續演出，「我錯過了第二樂章，幸好我趕及在第三樂章回到台上繼續演奏」。布倫南坦言當下他只感到驚嚇，「上一秒我緊緊握着鼓棍，下一秒它便飛走了，漢娜亦倒下了」。

雖然是次意外有點嚇人，但漢娜表示不會受到影響，「我想這次意外片段很爆笑，我以後亦可以分享這個很棒的故事」。片段其後在網上瘋傳，有網民看過蝦碌片段後忍不住建議「應該為敲擊樂手發明頭盔」、「敲擊樂手不止敲打物件，他們還『敲打』人」、「敲擊樂腦震蕩？」。

（Classic FM）