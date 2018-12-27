【睬】台85˚C便當造型蛋糕　插紅蠟燭後超崩壞　網民：好唔吉利

蛋糕的造型千變萬化，台灣著名咖啡蛋糕店「85˚C」（85度C）本月中推出懷舊便當造型的蛋糕，不少人大讚精緻。近日卻有壽星仔收到「滷肉飯便當」造型的蛋糕時，原本滿心歡喜，詎料插上紅色蠟燭後，原本精緻的造型秒間崩壞，在場人士即時聯想起祭祀先人的飯菜（台稱「腳尾飯」），令歡樂的生日會氣氛變得很尷尬。帖子一出，不少網民笑稱「很不吉利」，但亦有人指曾買過同款蛋糕慶生，未有遇上樓主的問題，笑稱這該是紅色蠟燭的問題，着樓主換過另一款蠟燭便沒陰森或不吉利的感覺。

85˚C推出的「滷肉飯便當」造型蛋糕插上紅色蠟燭時，令人聯想起祭祀先人的飯菜。（「Dcard」討論區圖片）

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85˚C於本月12日起推出懷舊蛋糕系列之「肉燥麵便當」或「滷肉飯便當」，每個6吋蛋糕售價為380台幣（約98港元），每賣出一個，85˚C與悠遊卡股份公司將合共同捐50台幣（約13港元）給#老五老基金會和華山基金會。不少網民在85˚C的官方facebook留言，表示有興趣購買。

至本月15日，有網民在台灣「Dcard」討論區以「不要買這種生日蛋糕」為題發帖，稱想為好友「買不一樣的生日蛋糕」，於是到85˚C買下「滷肉飯便當」的蛋糕。詎料當為蛋糕插上紅蠟燭後，即時發現「不妥」，樓主直指蛋糕即時有「超級詭異」的不吉利感覺，猶如當地俗稱「腳尾飯」的祭祀飯菜。

據了解，「腳尾飯」泛指先人遺體腳旁的飯菜，有希望先人「一路好走」的意思。不同地區有不同的飯菜配搭習俗，台灣多是在一碗米飯中置一顆熟鴨蛋與各式配菜（如豆乾、蔬菜、雞腿等等），並直插一雙竹筷子。

從樓主上載的照片可見，「滷肉飯便當」蛋糕插上紅蠟燭後，外型的確變得與「腳尾飯」的飯菜配搭有幾分相似，因蠟燭是紅色，更多了祭祀之感。樓主續稱，這個生日蛋糕令生日會的氣氛變得相當尷尬，大家都覺得蛋糕很「違和」，就連主角壽星仔接到蛋糕一刻亦感覺有異，只好大笑掩飾尷尬。

85˚C於推出兩款懷舊蛋糕，包括「肉燥麵便當」和「滷肉飯便當」造型，賣相十分精緻。（fb專頁「85˚C」圖片 ）

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不少網民看到照片後都大笑，幸災樂禍稱「好想知道你朋友當下的心情」、「好個『腳尾』蛋糕啊」、「插筷子更有感覺」、「生日變忌日的概念」、「領便當（意指死亡）」。部分人笑問樓主：「確定不是蠟燭的問題？」並紛紛貼圖表示，他們也買過同一系列的蛋糕，但均用上數字或字母款式蠟燭來裝飾，所以沒有遇上樓主的尷尬情況。

樓主後來現身回應，指替朋友慶祝生日後，會有交換聖誕禮物環節，事前忙着買禮物事宜，所以也沒來得及細看蛋糕店附送的蠟燭是何樣款式，結果打開才知道是紅色蠟燭，還稱該蛋糕味道「普通」，配料吃起來有種「沒有搭在一起的感覺」。

（討論區「Dcard」）