日日有露宿者死亡　英慈善組織推應急獨立艙　備床及廁所兼可上鎖

英國近年來露宿者被暴力對待的問題日趨嚴重，有統計指出，去年全年平均每日都有一名或以上的露宿者死亡。為了保護露宿者的人身安全，慈善組織「The Amazing Grace Spaces project」推出了一種應急用的獨立艙，內裡備有床和廁所，以及一道可用密碼上鎖的門，讓露宿者可好好保管自己的財物，同時增加安全感。

英國近年發生越來越多露宿者被暴力對待的事件，例如本月初在卡迪夫城（Cardiff）的露宿者被人放火燒帳篷、在侯城（Hull）有數名男子闖入露宿者的帳篷大肆破壞，甚至有露宿者被人用紅色噴漆噴滿全身。

為了保障露宿者的人身安全，慈善組織「The Amazing Grace Spaces project」推出應急用且可上鎖的獨立艙，內裡有床和廁所。設計師兼組織負責人莊遜（Stuart Johnson）說，自己曾在夜宿中心工作多年，加上諮詢過露宿者的意見，才決定獨立艙的設計。

許多關注露宿者權益的組織都對獨立艙表示歡迎，慈善組織「Shelter Cymru」的主管普齊（John Puzey）說：「這些獨立艙對不幸的人而言是必需品，而且比起威爾斯當局現在所提供的應對辦法要好得多」；但他同時指出獨立艙實非長遠之計，「它們只是解決辦法的一部分，最終的目標仍是讓露宿者入住固定的居所，給予適切支援和醫療保健服務」。

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在香港，露宿者問題同樣不容忽視。根據立法會文件，2017至18年登記的露宿者共1127人，當中大部分人是都因失業和無力支付租金而露宿，又或在通宵營業的快餐店過夜。有露宿者坦言，到快餐店過夜不時被故意刁難，例如店內冷氣被調高或關掉、清晨時分被店員敲枱叫醒趕客走，實在無甚尊嚴。