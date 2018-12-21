【重口味惡搞】日本網民製高達跳鋼管舞短片　粉絲︰到底睇咗啲咩

日本人的創作力與重口味真是會嚇你一跳！日本有網民發揮驚人創意，將形象硬朗熱血的高達機械人180度大變身，配上誘人音樂、一支鋼管及撩人舞姿，戰鬥機器像壞掉了般大跳鋼管舞，其他網民看過後大呼高達今次非常性感，「跳得仲媚過人」，甚至有人崩潰笑稱「我到底睇咗啲咩」。

背部插住兩把激光劍的高達先趴在地下，雙腿前後輕輕擺動。（Twitter短片截圖）

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高達動畫主要講述主角操控機械人在戰火中拼命求生，作品大約由80年代興起，至今仍然廣受全球粉絲歡迎，連由大導演史提芬史匹堡執導、向80年代經典流行文化致敬的科幻電影《挑戰者1號》（Ready Player One）亦有高達RX-78客串重要一幕，與戲中敵人決一死戰。

近日日本網民Gotoms製作了一條長約2分半鐘的短片，並上載至其Twitter帳戶，可見在誘人節拍的音樂下，背部插着兩把激光劍的高達先趴在地下，雙腿前後輕輕擺動，跟隨音樂節奏徐徐站起身來，展現嫵媚一面。

隨後高達圍着鋼管抬腿，挨住鋼管擺動腰部，慢慢張開雙腳踎在地上，再緩緩站起，一個轉圈，左腳翹住鋼管，右手左腳更一度翹着鋼管，整個人凌空轉圈。

高達意猶未盡，雙手抓緊鋼管撐起全身跳起，張開雙腿，繼而徐徐順住鋼管滑下，跪在地上彎腰臉部朝天，再按誘人節拍站起來，高達的動作一氣呵成，看起來與專業的鋼管舞舞者無異，舞蹈性感撩人。

女藝人陳法拉曾在劇集中大跳鋼管舞。（網上圖片）

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短片火速引起網民熱烈討論，紛紛留言驚呼「太sexy」、「好性感啊」、「我覺得不行」、「我笑到就嘔」，亦有人形容「這是我看過最騷的」，更有人標籤其他人指「不能只有我看到」，崩潰笑稱「我到底睇咗啲咩」。