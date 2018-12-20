日本最狂整容女王要靚唔要命　斥2億円瘋狂做手術　稱最痛係隆額

為咗整容可以去到幾盡？Vanilla（ヴァニラ）在5年前開始整容，瘋狂花近2億円（約1400萬港元），遍及全臉、胸部、腰、臀部等均曾改造。她曾上節目解釋小時候受欺凌和父親的一句說話令她決心整容；變靚後她上綜藝節目爆紅，自稱是「法國娃娃」，揚言為變漂亮不惜縮短壽命。她近日轉型成Youtuber，分享自身整容經驗，卻被網民質疑整形過度，愈整愈恐怖，又批評其下巴尖得可殺人，擔心她再整下去會危及性命。

日本整容女王Vanilla近日轉型成為Youtuber，分享自身整容經驗。（YouTube截圖）

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被稱為日本最強整容女王，自稱是「法國娃娃」的Vanilla（ヴァニラ），在5年前因整容的前後對比太大，在日本綜藝節目中一炮而紅。當時她自爆已整形30多次，總費用達1000多萬円（約70萬港元），動過刀的地方包括眼、額頭、下巴、胸部、腰、臀部等。

Vanilla直言整容緣於小時候的樣子太醜而被同學欺凌，又指其父當時不但沒有安慰她，反出言傷害她，「誰叫你長得醜，也只能忍耐（被欺負）」，令她自小已下定決心去整容。

Vanilla朝着法國娃娃的完美形態前進，不惜大灑金錢多次整容，日前她再次上綜藝節目「悪魔の美容術～禁断の美容法を試した人は今大丈夫なのか！？」時，更更新其個人的紀錄，聲稱用了2億円（約1400萬港元），重複做手術令眼睛變得更大、嘴唇變得更厚，更表示手術的次數已多到數不清。

Vanilla指小時候太醜受到欺凌，和父親說了一句「誰叫你長得醜，也只能忍耐（被欺負）」令她決心去整容。（YouTube截圖）

Vanilla說為了令鼻變得更小，做了縮鼻尖手術，又用了耳朵軟骨去墊高鼻子。她承認一切都是外表為優先，「即使不能用鼻呼吸，也可以用嘴去呼吸」，更表示寧願縮短壽命，也選擇整容，令節目主持人大呼超恐怖，又認為她愈整愈奇怪，之前的樣子比較好看。

Vanilla曾在節目中坦言為賺取手術費用，在俱樂部內擔任紅牌小姐，近日就有網民發現Vanilla轉行當Youtuber，與網民分享自身的整容經驗和感受，吸引近115萬人次觀看，其經歷震驚網民，引起熱議。

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Vanilla在片中分享指，她做過最痛的手術是隆額的手術，令她兩星期都不能入睡，而且頭有部分地方失去知覺以及面部腫脹，需要隨身攜帶止痛藥。現時擁有J Cup的她宣布自己會再進行第3次的隆胸手術，更揚言希望挑戰做第4次的隆胸手術，讓自己的身材更像娃娃一樣，目標是整夠10億円。

有網民認為Vanilla整容已達瘋狂地步，五官已開始扭曲，看時「倒抽一口涼氣」、「是外星人啊！」、「這下巴可以殺人了」；有網民則指看到新片中她的樣子懷疑自己看錯了，認為其眼睛大得超級恐怖，直言她已經整過頭，希望她不要再做危及性命的手術。

（綜合）