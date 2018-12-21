窮媽買2香腸給子女晚上「配飯吃」　台女心酸串通職員送聖誕大餐

社會進步，富裕的人多了，但仍有家庭可能三餐不繼，或只能節衣縮食過活。台灣一名女網民日前逛超市時，遇到一名清寒媽媽帶着2個孩子。不過，媽媽手上拿着2條台式香腸，留待晚上「配飯吃」，孩子還不斷拿試食麵包來吃，當樓主和姨婆聽到妹妹問媽媽：「以後可以常常帶我來嗎？」，感到十分心酸，於是決定買熟食披薩、一隻烤雞、麵包和饅頭，並串通結帳的店員，把東西送給他們。

媽媽帶着2個孩子，不過，手上只是拿着2條台式香腸，留待晚上「配飯吃」。（網上圖片）

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該名女網民在fb群組「爆怨公社」中表示，日前她和姨婆一起逛超市，看到一名媽媽帶着2個小朋友，從他們衣着看起來大概猜到「日子不是很好過」，這個媽媽手上拿着2條台式香腸，妹妹一直很想吃，但媽媽卻說這要晚上配飯吃，隨後3人到了麵包區，把試吃盒的麵包都吃了一輪。

樓主稱聽到妹妹對媽媽說，「媽媽，這裏吃麵包不用錢，以後可以常常帶我來嗎？」，妹妹的話讓樓主非常心酸，回頭卻看見身旁的姨婆都流起淚來，之後姨婆走到披薩的櫃台旁，買了一個現做披薩、一隻烤雞和麵包、饅頭，還和熟食區的員工串通，要他們告訴母子3人是進入熟食區的第100位客人，所以東西是送給他們的。

樓主和姨婆一番好意，想不到竟遭人白眼，一名多事的大嬸嘲諷說，「錢多喔，有錢也不用這樣搖擺（台語，指囂張）」，甚至在母子試吃麵包時也不斷嘲諷，讓樓主氣得直斥其可惡，「不口出惡言很難嗎？」

樓主和姨婆對這對母親和子女情況感到十分心酸，於是決定買熟食披薩、一隻烤雞、麵包和饅頭，並串通結帳的店員，把東西送給他們。（「爆怨公社」fb圖片）

樓主和姨婆暖心的舉動引來不少網民讚賞，「謝謝你們的暖心之舉」、「社會需要多點這種愛，有你們真好」、「做好事又顧慮到別人自尊心，是個貼心的善良好人」，不過有人擔心這會讓母子以為有這樣的活動而常去，卻白走一趟，樓主則指，有請員工強調是這3天的活動，當天是最後一天。

亦有網民看不過眼這個出言嘲諷的大嬸，「歐爸桑（大嬸）是在酸葡萄心態咩，如果是送保證她不會講這種話」，「要我就會跟大嬸說：我不是有錢我是有愛，至少沒像妳一樣有障礙，自己沒愛心連看到別人做好事妳都有意見」。