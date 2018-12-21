狠婦闖前夫家行兇　14歲女兒報警遭轟斃　「一槍打爆妳個頭」

美國德州發生一宗母親開槍轟斃女兒案件，52歲的勞雷爾（Svetlana Laurel）在2015年離婚後，一直與前夫就財產問題打官司，她周二（18日）晚上圖殺死對方，帶着電槍和手槍到其家中，先綁起兒子，後電擊前夫，得悉女兒打911報警後情緒失控，竟開槍打死了她。

開槍前大叫：「你報警！」

勞雷爾周二晚來到前夫住所，對12歲兒子訛稱是送聖誕禮物，騙他開門後將其手腳綁起及用襪子堵住嘴巴，然後拿着電槍埋伏；當前夫與女兒回到家中，先用電槍擊倒前夫並把他綁起，掏出手槍聲稱要殺死他，因為「毀了我一生」。

14歲女兒古利齊亞（Natalie Gulizia）驚慌地跑到樓上睡房報警，當母親上樓時，古利齊亞把電話放進口袋，報案中心的接線生當時聽到勞雷爾說「你報警」、「一槍射爆妳個頭」，隨即傳來索帶聲和一下槍聲。

勞雷爾（左）得知女兒報警，極為憤怒，竟開槍殺死她。（Twitter）

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為「分身家」打官司起殺機

根據初步調查，勞雷爾之後回到樓下準備槍殺前夫，但彈匣卡住，當她忙着弄槍時，前夫用肩膀把她撞到牆上，搶走手槍，並壓住她直至警員到場。

勞雷爾原被控二級謀殺，警方其後要求將控罪提升至有預謀殺人（premeditated homicide），現時她被還柙候審，不准保釋。

勞雷爾本是俄羅斯人，婚前姓名為拉夫里年科（Svetlana Lavrinenko），在聖彼得堡國立大學（Saint Petersburg State University）取得學士及碩士學位，後來到德州為波音公司工作而認識前夫。二人結婚14年，於2015年離婚，兩名子女的撫養權歸於前夫，但至一直因為財產分配對簿公堂。

（綜合報道）