【唔要命？】阿叔帶小童馬路口衝紅燈　被狂呠連窒兩次冒死都要過

「慢慢走，勿亂跑，馬路如虎口」，交通安全歌不少人都聽過，但很多人只當「耳邊風」。有車Cam片段在網上廣傳，可見青山公路元朗段近擊壤路，有一名男子拖住男童無視紅燈亂過馬路，被狂砵也僅停頓兩下，繼續緊拖男童「大地任我行」。上載片段的司機指「如小朋友因為大人胡亂帶佢橫過馬路而岀事，我一定會好唔安樂」，網民也齊鬧爆片中男子「教壞細路」。

指示車輛的燈號轉紅，換言之，行人燈號便是綠色，所有車輛都要停下，途人陸陸續續過馬路，相安無事。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民上載一條車Cam片段至fb群組「馬路的事討論區」，顯示前日下午5時許，車輛沿青山公路元朗段往元朗廣場方向行駛，至近擊壤路時，指示車輛的燈號轉紅，所有車輛紛停下，途人陸陸續續過馬路，相安無事。

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沒料車輛燈號轉綠後，即行人燈號變紅燈時，車主正想開車，卻見一名成年男子左手拖住男童，右手持袋，無視車輛繼續過馬路，車主響號煞車，男子停頓兩下，男童亦嚇到擘大口，惟他們卻未返回安全島，男子扯住男童繼續亂過馬路，車主在帖文指「假如小朋友因爲大人胡亂帶佢橫過馬路而岀事，我一定會好唔安樂」，又指自己當時駕駛大型車輛，慶幸車內乘客沒因煞車受傷。

大人亂過馬路已不該，扯着孩子一同冒險更離譜，車cam片上載到網上引起網民熱烈批評，指責該男子「已經企定咗，做乜又拉小朋友過」、「轉咗燈仲要死衝」、「呢啲就係教壞細路」及「幾十年前嘅賽跑冠軍，大教壞細」等。

（fb群組「馬路的事討論區」）