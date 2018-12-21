近日天氣乍暖還寒，流感高峰期臨近，不少市民病倒要公立醫院求診。惟急症室長期「爆煲」，病人等完見醫生又要再等病床，有市民網上指日前在公院目擊病人無處容身的慘況，又指身邊九旬病婆婆前後等足10小時才能上病房，惟病床情況同樣不堪，病人擠在一起瞓走廊和通道，情況惡劣令她感觸忍不住落淚，怒問公帑除了大白象工程，為何不能用在醫療服務上。

醫管局近日的急症室求診人數大幅上升，本周一的求診數字更上升至逾6700人。（余俊亮攝／資料圖片）

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有市民在facebook群組「馬鞍山之友」發帖，指日前到公立醫院，看見病人迫爆急症室，等候處大約40張櫈都坐滿人，可站立空間亦企滿人；通道的靠牆位置排滿流動病床；坐輪椅等候的病人亦排成長龍久久不動，螢幕顯示最高峰時有45人在輪候，形容「眼前境象慘不忍睹」。

樓主表示，平日對輪候人數並沒有概念，不知道需要輪候多久，惟可肯定的是病人要見醫生一面實在太難。及至樓主遇到一位94歲的老婆婆，對方當時躺在流動病床上等候，透露早上因不適入院，惟內科病房床位不足，故待在急症室等了很久，最終前後等足10個小時才能夠正式上病房。

當樓主上到內科病房，發現病房情況不比急症室好，病房內早已塞爆，走廊兩旁及洗手間門口均擺滿摺床，病人們要睡在光亮而嘈吵及狹窄的走廊通道。她萬般滋味在心頭，「（見到）眼前的境況，我即時忍唔住喊咗出來....」她忍不住斥政府不改善醫療，只愛做超級大白象工程，實在是「倒錢落海」，嘆「香港人勞碌大半生搵錢交稅，得到嘅係呢啲惡劣醫療狀況」。

有市民指廣華醫院近日出現急症室逼爆情況，形象慘不忍睹。（資料圖片）

昨有網民指公立醫院急症室一片混亂，情況慘不忍睹。（facebook群組「馬鞍山之友」截圖）

樓主接受《香港01》訪問時表示，當日家中69歲母親突然暈倒，跌下時頭部着地失去意識，故送到廣華醫院急症室，「因為媽媽曾經失去意識，頭部後腦部位腫脹，所以分流後等咗一陣就睇到醫生」，約5小時後終於可以上到內科病房。她提供了一張手繪圖，指醫院在病房通道內放置病床，斥這樣做有可能會阻塞通道，「如果有急救情況，係好大阻礙」。

樓主續指在急症室和內科病房中，看到超過一半是老人，認為政府應該投放更多資源於醫療上，因本港人口老化嚴重，老人醫療或者護老服務將會是一個大趨勢，負擔極重。她指出基層醫療很重要，認為長遠而言政府要想辦法讓病人得到足夠的醫療照顧、有系統的保健和非藥理性的醫療，包括健康檢查，牙科及眼科等。

有網民墦言回應樓主，指經常看到同類情況，有人見過4歲跌斷手女童痛得大哭，直到忍不住暈過去，醒過來再一次病暈也未能見到醫生，極為不人道；有人直指公院中威院更是人間地獄，直指就算死等終見到醫生，對方也力勸他如有錢就去看私家，不要對公院抱希望，更有人指晚上8時診所收工故到急症室求診，結果等到翌日早上9時都未見到醫生，眼見診所開了索性走人。

樓主提供一張手繪圖，指醫院在病房通道內放置病床，斥這樣做有可能會阻塞通道。（facebook「‎Joey Manuela」提供圖片）

對於市民網上所說的情況，涉事的廣華醫院發言人回覆《香港01》時表示，一直密切監察急症室求診情況，冬季服務高峰期期間急症室求診人數持續偏高，對急症室及住院服務構成壓力，由於近日病人需求增加，部分病人在急症室需等候一段時間方能應診或入院。

發言人指急症室設有分流機制，會優先治理情況緊急的病人;急症室醫護人員亦會對輪候入院的病人提供所需要照顧及治療，重申院方會配合聯網內其他醫院的病床使用情況作靈活調配，將情況穩 定的病人轉送復康醫院繼續治療，以盡快騰出床位接收其他急症病人。對於病人等了又等，發言人冀市民理解及加以體諒，呼籲若病人病情許可或並非緊急，可選擇到就近的公立普通科門診或私家診所就診。

急症室及病房逼爆情況，近年漸見常態，醫管局今日亦舉行相關記者會交代情況，指最近兩星期內科住院病床平均佔用率有104%，經急症室入內科病房的平均人次有975人。

局方承認服務量已十分緊張，「其實每天800多人已好辛苦，非長者病人要4、5日才能流轉一次，長者就更長時間，令我們回不到氣，有滯留及轉院困難。」

每年12月冬季開始至翌年5月，均為醫療系統的服務的高峰期，醫管局指已預先向各醫院聯網撥款共五億元開設574張新病牀、臨時或短期病床，以及增加醫護人手，應付高峰期。

不止急症等死人，專科門診同樣嚴重，據醫管局2017至2018專科門診穩定新症輪候時間顯示，九龍東內科新症輪候時間中位數高達94個星期，即約2年才能首次見醫生，最長更為113個星期，而眼科的新症輪候時間，最長更達169個星期，即前後約要3年半，遠遠超出可接受水平。

（facebook群組「馬鞍山之友」）