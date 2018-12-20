私家車亂泊醫院門口阻救護員　車主現身：唔好意思，等多1分鐘

醫院重地豈能任由無品司機亂泊車，阻礙救護車出入。有市民怒轟私家車亂泊東華東院門口，阻礙救護車接送病人，他找保安幫忙，保安卻指不屬管轄範圍無法勸阻，救護員其後找來司機勸他駛走，沒料對方沒歉意還稱：「畀多一分鐘我！」，又再走回醫院，前後要救護員白等10分鐘。網民狠批該司機自私，「你屋企人大晒呀？」

有網民於東華東院發現有私家車亂泊醫院門口，導致阻礙救護車接送病人。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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一名女網民於facebook群組「柴灣人柴灣事」上載相片，表示前晚凌晨時份因家人突然昏迷，由救護車送到位於大坑的東華東院，但到達門口時，竟見一架橙色私家車泊在醫院對出位置，樓主家人送入診治後，救護車甚至要特意調頭駛走，目擊最少阻礙5架救護車無法停在正門送病人入院。

其時沒有警員駐守，樓主指忍無可忍下找保安幫忙，惟保安稱停車問題歸停車場負責，未能介入，救護員無奈下走入醫院尋人，司機後來現身走到車旁卻非駛走，反說：「唔好意思！等多一分鐘」原來他只是想從車中拿紙巾給正在醫院內的家人，而非表達歉意。

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樓主續稱，該司機當時是陪太太送小朋友入院，正在醫院等候分流，惟其自私行為卻令救護員及其他病人足足白等10分鐘有多。

不少網民怒斥該司機離譜，「盒紙巾重緊要過其他人命？」、「佢好有禮貌咁做咗啲好冇品嘅事」、「幾趕都唔應該咁停啦」、「咁阻法，人哋本來有得救，變到最後一面」

根據運輸署《道路使用者守則》，如道路上設有「禁止泊車」標誌和路旁劃上單行黃色虛綫，就不論任何時間，或在該標誌的時間牌上所示時間內，都不得在涉事路段泊車，而一般車輛亦不應在緊急服務車輛會泊車或出入的地方停留。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）