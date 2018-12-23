台老闆玩交友App標明「男40」　女生不嫌老繼續聊天　結局超展開

時下不少年輕人都會玩交友App，希望找到男女朋友，不過沒想到交友App還有招聘功能。台灣一名網民分享老闆趣事，指老闆最近發現一些交友網站和App很有趣就下載來玩，他自稱「男40」，但竟然仍有女孩願意和他繼續聊天，後續發展更令樓主哭笑不得。

老闆說在交友app遇到一個女生，想不到老闆竟叫她來面試，圖片為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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該名女網民在討論區「Dcard」中，分享老闆的奇葩行為，她指自己在一家極需創意的中小企工作，老闆青年創業白手起家，也沒什麼架子，同事都會跟老闆亂開玩笑，整天都很歡樂。

近日開會時，老闆說他最近發現一些交友網站和App很有趣，所以下載來玩，同事則嘲笑說：「那些都是約炮軟體欸！哈哈哈哈。」老闆才恍然大悟地說「是喔？難怪我跟他們說男40（歲），對方直接離開聊天室」，此時樓主心裡想老闆的智商有多低。

該名女網民在討論區「Dcard」中，分享老闆的奇葩行為。（Dcard圖片）

之後，老闆繼續說遇到一個女生，看到他40歲沒離開，老闆認為「應該是真的是只想聊天的單純女孩」，當一眾同事都覺得老闆天真時，老闆續說，聊天後發現這個女生剛畢業沒多久，目前仍然待業中，剛辭掉的工作是關於網路企劃類的。老闆隨即「打蛇隨棍上」，跟女生說「那跟我們公司很相近欸，不然這樣，我給你一個面試機會如何？」

聽到這裡樓主心中大叫「WHAT？我們有聽錯什麼嗎」，樓主怎樣都想不到老闆居然在交友程序上應徵人，同事們都齊聲說「小女生應該不會來吧」、「這會被當詐騙吧，你確定警察沒在樓下」、「你假借面試名義把人家騙來，想幹嘛」、「嗶嗶嗶，警察先生我要檢舉我老闆」。

結果第二日，女生真的來面試，而且老闆也請了她，下星期就來報到了。老闆的奇葩徵人過程，令樓主讚嘆「我當初究竟為何要來筆試，上交友軟體就好了啊」，又提醒網民「所以如果有人看到男40，記得不要退出對話」，「交友軟體比104（招聘網頁）還好用！」

不少網民看過帖子後，紛紛留言「好可愛的老闆」、「以後都會很期待40歲男子」、「原來是徵人網站啊，我以為是約炮軟體」，亦有人直接求職說「老闆，你還缺員工嗎？」

（Dcard）