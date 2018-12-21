涼茶舖有「Happy Hour」會點？　連登仔：呢round廿四味，我嘅！

酒吧的「Happy Hour」就聽得多，如果涼茶舖搞同樣噱頭又會如何？有連登仔就發文問：「如果涼茶舖有Happy Hour會點？」引發網民瘋狂幻想，直接將廿四味當成涼茶舖內的烈酒，要一口氣喝完才厲害，「呢round廿四味，我嘅」，又建議可以在杯邊加一粒嘉應子，扮成「Dry Martini」。有人就想到酒吧是結識男女朋友的社交場所，經常有人請陌生人飲酒，笑言如果代入涼茶舖就是「幫我畀杯銀菊露嗰邊個靚仔」。

有連登仔忽發奇想，如果涼茶舖有「Happy Hour」會怎樣。（Gettyimages/視覺中國）

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大多數酒吧都設有「Happy Hour」優惠時段，讓打工仔下班暢飲鬆一鬆。而連登仔就忽發奇想，提問如果涼茶舖都有Happy Hour會是什麼情況，許多人就想像平時會在酒吧發生的事，「大！yes！你快啲飲咗杯廿四味佢」、「你飲唔曬成支廿八味唔駛旨意出去」、「老闆娘畀Set 廿四味我哋，要膠樽裝果種，另外畀幾支竹蔗水呢幾個哥哥仔，陣間仲要揸車呀」、「咁渣㗎，飲兩杯廿四味就劏，當年啊叔吹一打面不改容」、「你睇吓隔離枱個戇X仔要落糖」。

有網民就開始設計涼茶舖會出現的「酒吧風」飲品，例如「五花茶插住枝香檳出」，又惡搞酒吧經典雞尾酒Dry Martini，表示一杯廿四味要在杯邊掛上一個嘉應子或者話梅，還有另類「特飲」，「一人一杯五加皮、雙蒸、豆漿、廿四味涼茶、維他奶溝埋；再打隻龜蛋落去攪勻，再加多滴墨汁」。

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除了可能出現的飲品，連涼茶舖內的活動都被「酒吧化」，例如要仿傚直播「蹴鞠賽事」和「中樂live band」，「嘈鋪定靜鋪？想點首帝女花」。連酒客兩杯下肚會做的糊塗事都想像出來，「有無睇場啊呢到？有兩條友飲多咗喺到耍太極啊」、「Smoke返枝鴉片先」、「先生入面唔畀用煙槍喎，控煙辦嚟到我好難做」。

酒吧屬聯誼場所，因此有網民提出涼茶舖亦應該要「請啲涼茶妹坐台」，有連登仔就指「以前啲人會去涼茶鋪溝女」，又惡搞說「同teatender講有乜涼茶係最苦呀？我失戀呀」。但有理性網民提醒涼茶算藥的一種，「咁玩應該一晚就肝衰竭死咗」。

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