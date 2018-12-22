【聖誕經典】粉絲翻煲寶貝智多星　笨賊入屋因全屋裝飾太浮誇？

若要翻煲經典聖誕電影，《寶貝智多星》（Home Alone）一定上榜！除了因為主角麥哥里高堅（Macaulay Culkin）的演出太鬼馬，他與2名笨賊大鬥蠱惑的情節太爆笑，相信更令人難忘的是戲中充滿佳節氣氛的聖誕場景。不過有粉絲近日以成人角度翻煲這部神作，卻發現引賊入屋的驚人細節，她稱笨賊上門「幫襯」可能與戲中大屋的浮誇聖誕裝飾有關，她更抵死點評：「如果你是IKEA你可以這樣做，但真實生活卻不可以」。

粉絲翻看《寶貝智多星》，28年後以成人角度重看，她認為主角家中的聖誕裝飾太浮誇，所以引來大賊「幫襯」。（「reillystyley」Twitter圖片）

浮誇聖誕裝飾逐格分析

+ 5 + 4 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有粉絲在Twitter日前上載《寶貝智多星》截圖，稱重溫這部經典作品時有驚人發現。（「reillystyley」Twitter圖片）

Google Assistant今年聖誕廣告找來麥哥里高堅復出，在網絡火速引爆巨大迴響，粉絲們表示非常懷念當年麥哥里高堅的爆笑演技。早前美國一名女粉絲在Twitter日前上載相片，稱再以大人的角度回味這部28年前神作，重新發現當中的重要細節，令她不禁大呻其實笨賊入屋並不是因為家中沒人，而是因為全屋都擺滿浮誇的聖誕裝飾，「如果你全屋都以聖誕主題來佈置，你的大屋當然會成為賊人的目標」。

粉絲更細心截圖證明自己的推論，她稱不論是客廳、廚房、睡房外的走廊，所有物品都是紅、綠、白這三大搶眼顏色，例如紅色茶壺、綠色瓷磚、綠色固網電話、鮮紅色地磚，連牆紙也以紅色碎花圖案裝飾，但旁邊卻是一道綠油油的牆，粉絲抵死點評這種極致聖誕風：「如果你是IKEA宜家傢俬，你可以這樣做，但真實生活卻不可以」。

其他眼利的網民更發現其實麥哥里在戲中的服裝一樣以紅、綠、白色為主，家中如此裝飾當然十分吸睛，網民大嘆因為大屋佈置太浮誇，才引來2名笨賊虎視眈眈。網民看其仔細分析後都大感驚歎，表示沒想到樓主竟留意所有細節位，不少人都認同戲中的場景佈置搶眼得來又奇怪。不過亦有網民表示這已是28年前的戲，叫樓主不要過分挑剔，亦有人指大家終於留意到當年美術組在場景設計所花的苦心，認為幕後人員應該感到很欣慰。

（綜合）