【媽媽經】英母聖誕唔送禮教仔要知足：我細個拆禮物都唔開心

孩子收到心水禮物甜笑，是不少父母最想見到的畫面。有英國媽媽反其道而行，節日絕不買禮物給子女，但與財政問題無關，她稱小時候收再多禮也不開心，為免寵壞孩子及想他們學懂知足才作此決定，強調節日並非禮物日。網民反應兩極，有人認為一年送幾次禮物不算寵孩子，有人慶幸自己非她兒子。

基姆（Kim Palmer）是兩子之母，她表明在聖誕、生日時均不會買禮物給小孩，因不想小孩被寵壞。（Instagram「clementineappuk」圖片）

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據外媒報道，39歲的基姆（Kim Palmer）住在英國肯特郡，是兩子之母，她表明就算在聖誕節或生日，都不會買禮物給兒子，因不想他們被寵壞。她解釋小時候總在聖誕節收到很多玩具，惟「我打開它們，但從不感到開心。我會繼續期待下個玩具」，她亦因而堅決不買禮物給兒子。

基姆重申這與財政問題無關，而是想教孩子了解金錢的價值，並學習知足常樂。當親戚們買禮物送兒子時，她會建議親戚買兒子「需要」的，而不是「想要」的東西。

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基姆認為英國父母在聖誕節時禮物支出實在太多，重申聖誕節應是和所愛的人共聚的日子，而不是向愛的人送上不需要的禮物，她又指會和兒子在平安夜當日一起裝飾房子，渡過最美好的一天。

有關報道引起網民熱烈討論，大家反應兩極，有人認同聖誕是個好時機讓孩子學會控制個人慾望，拒絕被商業化污染，不過有網民認為如要寵壞孩子，不送禮物亦可做到。

有心水清的網民表示，家長之間的競爭才是元兇，而不給他們禮物並非一個可行的解決方法。更有網民搞笑指很慶幸基姆不是自己的媽媽，不然一直都收不到禮物。

（每日郵報）