【洪荒之力】傅園慧自虐式激勵　雙臂佈血痕　網民：運動員壓力大

2016年里約奧運憑一句「洪荒之力」而走紅的內地游泳運動員傅園慧，近日參加在杭州舉行的短池游泳世錦賽50公尺決賽，雖然最終與獎牌無緣，只得第4名，但大眾關注的是她臂上佈滿了血痕。她表示，血痕是自己抓傷的，為了更凶猛激勵自己，還模仿父母的語氣說「你以後再不准這樣了啊，這樣沒用的」。

傅園慧臂上佈滿了血痕，她表示，血痕是自己抓傷的，為了更凶猛激勵自己。（網上圖片）

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傅園慧本月11日在杭州參加短池世錦賽，先是在100公尺背泳失利，無緣晉級決賽，4天後的50公尺背泳決賽也以0.02秒差距拿下第4名。她在比賽後，接受訪問，可見她兩條手臂佈滿抓痕，十分明顯。傅園慧稱「今天已經沒有力氣，狀態各方面下降，但還是希望拼一下，更兇猛激勵自己。成績還是蠻好的，自己最好成績啦。就是比較可惜，差0.02可以拿獎牌。」

傅園慧說，這樣不會留疤，「這是皮下出血，沒有皮上出血」，不過父母也會擔心，她用杭州話模仿父母語氣「你以後再不准這樣了啊，這樣沒用的哦。」

其實傅園慧長池成績一直好過短池，因為這次比賽在她家鄉杭州舉行，才特意回去參加，「這次如果不是在杭州我都不一定參加，因為短池太差了，參加了也沒什麼名次的」，但回到杭州後得到不少鄉親支持，也讓她十分開心。雖然在個人項目表現不好，但在4x50公尺接力賽中，她帶領隊友以1分44秒31的成績打破亞洲紀錄，摘下一面銀牌。

傅園慧在2016年里約奧運憑一句「洪荒之力」而走紅，因她的表情豐富也被封為「人肉表情包」。（網上圖片）

不少網民嘆運動員壓力真大，「不容易啊！加油！」、「不管是怎樣，還是很心疼」，亦有網民認為她不單為了自虐，而是「想通過抓自己來刺激一下腎上腺素，這樣做會遊的更快些，確實會有效果的。運動員這樣做也是為了盡自己最大努力爭取更好的成績來為國爭光」。

（綜合）