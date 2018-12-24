【印尼海嘯】5歲童困車內12小時奇蹟獲救　災民遭沖走一刻曝光

印尼西部巽他海峽（Sunda Strait）沿岸周六（22日）晚上發生海嘯，至少222人喪生、800人受傷，搜救工作仍在進行中，一名5歲男童被困車內12小時後奇蹟獲救，但也有人不幸被大浪捲走，生死未卜！

災區一片狼藉，遇難者人數現已增至222人。（視覺中國）

滿身泥濘緊緊抱住警員

印尼當局估計，海嘯是由「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatoa）爆發引發，逾500幢房屋和9間酒店被摧毀，救援人員正忙於搜索生還者以及運送遺體。

5歲男童阿里（Ali）奇跡生還，拯救他的警員在Instagram上分享救人過程。海嘯發生後，倒塌的樹木壓住阿里乘坐的汽車，他被困車內12小時，有人聽到哭喊聲後通知警方，警員到場用手電筒照進車內，看到阿里的臉龐，於是小心翼翼地移走車頂的樹木和瓦礫。

阿里被救出時緊緊抱住警員，他沒有受傷，只是飽受驚嚇並滿身泥濘，當局正找尋其父母，暫未知他們是否仍生還。

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然而，並非每個人都像阿里般幸運，有正在海灘表演的樂隊及觀眾被大浪捲走，還有閉路電視拍到洪水席捲民居的一刻，可以看到有人在水裏載浮載沉。

影片一開始時，街上人們慌忙走避，樹木在風中亂擺，供電也受到影響，令燈光熄滅了幾秒。洶湧的海浪隨即掩至，屋外玻璃大閘整塊倒下，水裏除了有樹枝、電器等雜物外，更嚇然出現一具人體，暫未知其是生是死。

1883年8月，印尼「喀拉喀托」（Krakatoa）火山大爆發，巨大的聲響就連3600公里外的澳洲人也能聽見。火山噴發引起巨型海嘯，奪去逾3.6萬人的性命。其後「喀拉喀托」沉到海平面下，但新的火山活動又產生「喀拉喀托之子」，在1927年由漁民發現。這個新的火山島持續以平均每周13厘米的速度增高，現時高度約813米。

（綜合報道）