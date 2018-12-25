瀕危程度嚴重過大熊貓　丹第丁蒙爹利喜添5新成員

英國丹第丁蒙爹利（Dandie Dinmont Terrier）近幾十年來出生率大減，一直屬於全國最稀有狗品種之一，甚至較大熊貓猶有過之；幸好最近兩年數目有所回升，狗媽媽潔西（Jessie）最近更誕下了5隻小狗，可謂是令人振奮的好消息。

丹第丁蒙爹利早在1700年出現在英格蘭和蘇格蘭相鄰地區，被養來捕獵和驅趕如狐狸、獾和水獺等「入侵者」，而起初因毛色的關係，牠們是被叫作「芥末胡椒爹利」（mustard and pepper terriers）。

蘇格蘭作家史葛（Walter Scott）在1815年寫了一本暢銷小說《Guy Mannering》，由於書中人物丁蒙（Dandie Dimont）飼養了該品種的狗狗，使讀過小說的人非常著迷，紛紛購買，結果名字就變為丹第丁蒙爹利。

丹第丁蒙爹利多年來處於瀕臨絕種的邊緣，幸好近年數目有所回升，而狗媽媽潔西（Jessie）更誕下了5隻小狗。（Twitter圖片）

過去15年數目銳減近半

近幾十年來，由於其他狗如可卡貴賓犬（cockerpoos）、拉布拉多貴賓狗（labradoodles）和法國鬥牛犬（French bulldogs）等大受歡迎，使得丹第丁蒙爹利遭到「冷落」，出生率大減。

現正養有丹第丁蒙爹利的基維爾（Paul Keevil）說：「丹第丁蒙爹利的數目在過去15年來幾乎減了一半，2015年出生的只有79隻，2018年則有80隻，正處於瀕臨絕種的邊緣。其實在1970年代牠們依然很受歡迎，因為大小適中方便飼養，而且牠們喜愛與人為伴，熱情且易於融入家庭中。我不明白為何牠們會變得不受歡迎，越來越少人認識丹第丁蒙爹利，結果陷入惡性循環」。

+ 6 + 5 + 4

幸好最近兩年牠們的出生數目慢慢增加，包括最近由狗媽媽潔西所誕下的5隻小狗。飼養員甘迺迪（Andy Kennedy）表示，其中兩隻小狗已經找到了新主人家，其餘兩隻另找主人，然後留下一隻自己養，領養費是1000英鎊（約9925港元）。他說：「這5隻小狗對於我們來說責任很大，希望牠們可以在那些願意成為丹第丁蒙爹利犬主人的家好好生活下去。」