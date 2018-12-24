紐約地鐵執到藏巨款Chanel袋　好心人零掙扎即報警：不想失主困擾

街頭發現失物，有的人會貪心拿走，有的人卻會堅持交回失主手上。有乘客近日於紐約坐地鐵時發現月台有個香奈兒（Chanel）名牌袋，打開一看驚見藏有值逾一萬美元（約8萬港元）的百元現鈔，以及一張俄語字條。這位誠實乘客即到警局報案，終成功助冒失物主找回財物。

六旬漢在紐約地鐵站，發現有人留下了一個香奈兒名牌袋在月台。（GettyImages）

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63歲理查德（Richard Taverna）上周四（20日）早上，在美國紐約66街林肯中心地鐵站的月台，發現有人留下了一個香奈兒名牌袋，他上前查看，一打開發現內裏裝有大量現金，「我打開信封，發現裏面有一大筆錢」，而且均是100美元（約780港元）的大鈔，共逾1萬美元（約8萬港元）。

理查德表示，曾試圖在袋中試尋物主聯絡方法，惟只在袋內找到一張用俄語寫的字條，沒辦法下只能依靠警察幫忙找回物主，當中沒有任何內心掙扎，「從來沒有猶豫過，我知道這是正確的事」，如此誠實只因他有一夥同理心，把自己代入到物主，「如果他不見了1萬元應該會很困擾」。

當地警方表示，失主原來是一名50歲的老婦人，她準備前往俄羅斯時發現遺失了袋子，最終成功把名牌袋及巨額現金物歸原主，警方讚揚理查德做了好事，形容事件可說是個聖誕奇蹟。

（Abc News）