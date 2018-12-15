【有錢執？】美國解款車跌錢　50萬美元散落公路　司機停車執錢

今午香港深水埗街頭突然有大量百元鈔票從天而降，途人紛紛爭着執錢引起混亂，警方正調查事件。而遠在美國新澤西州，前日（13日）有解款車在高速公路行駛時，因車門失靈，車內約51萬美元（約398萬港元）鈔票跌出車外，大量鈔票散落路上，吸引多名司機停車執錢，並引發多宗車禍。 解款車人員執拾再加上途經司機交還款項，目前已尋回約22萬美元（約171萬港元），但仍有約29萬美元（約227萬港元）被拾走。無論在香港或是美國，執錢者有可能已犯法，美國警方表示，拾遺不報是干犯盜竊財產罪，呼籲執獲鈔票者盡早交還給警方處理。

美國新澤西州有解款車在高速公路行駛時跌出51萬美元，有多名司機立即停車執錢。（網上影片截圖）

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美國解款車跌錢事件發生於新澤西州的東盧瑟福（East Rutherford）3號公路，前日（周四）早上約8時半的繁忙時間，解款車押解一批現金在公路上行駛途中，車門突然失靈打開，有2個裝有約51萬元鈔票的膠袋跌出車外，大量鈔票在路中飄揚，不少司機見狀，立即停車走到公路執錢，場面相當混亂，其間更發生多宗車禍。

警方其後接報趕至，而解款車人員亦折返現場，加上部份司機當場歸還鈔票，另有5人其後亦主動聯絡警方歸還現金，目前總共回收約22萬美元，但仍有29萬美元被拾走。

有人為執拾鈔票而在車輛間穿梭，十分危險。（twitter影片截圖）

當地警方指拾遺不報是干犯盜竊財產罪，但現階段只希望民眾能主動把拾獲的鈔票歸還，並提供熱線電話讓巿民主動交還失款。警方強調寬限期不會很長，又呼目擊者提供現場照片和影片，又會收集現場證據，包括翻看閉路電視及遁車牌等資料追查拾遺不報者的身份，屆時將有機會提出檢控。

本港於2014年12月24日平安夜亦曾發生解款車跌錢時件，當時一輛G4S解款車運送鈔票途中，在灣仔告士打道跌出總值5200萬港元、每張500元面額的鈔票，其中約1523萬港元鈔票被途人拾走，其後有人交還部份鈔票，至今仍有約683萬港元鈔票不知去向。

（美國廣播公司）

今午深水埗鬧巿有人在高處撒下大量100元面額鈔票。按圖細看↓↓↓↓

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Early Christmas for NJ commuters! It was raining 💵 on Route 3!! @njdotcom @ABC7NY @News12NJ #commute pic.twitter.com/oNC7bs3fZz — Sabrina Quagliozzi (@squagliozzi) 2018年12月13日