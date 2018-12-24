深圳8歲女被當「人肉沙包」　父母日日拳打腳踢　扯頭髮摔地上

網上流傳一段深圳父母長期虐打女兒的影片，該對父母多番掌摑女兒，又扯頭髮，更用膠櫈擲向女童，連女孩的弟弟也有樣學樣打了女童一個耳光。影片曝光後引來公憤，警方現已介入調查，並已向法庭申請女童的人身安全保護令。

涉事女子揪住女童的頭髮，把她用力摔倒在地。（網上圖片）

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網上流傳一段長約3分16秒的虐兒影片，由同一個閉路電視的片段拼合而成，拍攝時間為今年9月26日至10月20日期間。從影片中可見，這個家庭有兩個小孩，一男一女。片中身穿藍白色夏季校服、約7、8歲的女孩在圓桌旁做作業時，突然被一名戴眼鏡的女子揪住頭髮，把她用力摔倒在地，又拿掃把在女孩身上抽打，女孩摔倒後爬起又被多次掌摑，男孩則見怪不怪地繼續做作業。

在之後的閉路電視片段中顯示，女孩被女子掌摑和拳打腳踢數十次，甚至有拿起膠櫈向女孩砸過去；另外，影片中也出現一位身穿「美團」外賣衣服的男子，當時女孩正在吃飯，當男子進來就連番掌摑女童，又拿起掃把抽打，不過女童好像已習以為常，沒有太大反抗。

影片中也出現一位身穿「美團」外賣衣服的男子，當時女孩正在吃飯，當男子進來就連番掌摑女童，又拿起掃把抽打。（網上圖片）

最早發布該影片的是一名姓王、從事嬰幼兒教育培訓的網民，他表示影片是由涉事家庭的閉路電視app下載的，帳號密碼則是女孩父親的牌友提供的。因為這個牌友曾借過電話給涉事父親，所以手機能自動登入涉事家庭的閉路電視帳戶，並發現這對父母有虐兒情況，於是持續關注了一個月，最後決定向王爆料。

連女孩的弟弟也有樣學樣打了女童一個耳光。（網上圖片）

事件曝光段，引來網民關注，大批人大罵這對父母「泯滅人性，喪盡天良」、「不配做父親、母親」。其後，深圳公安亦介入調查，警方通報表示，昨日（23日）將視頻中涉事人劉x華（34歲）、陳x文（33歲）及涉事女童（8歲）帶回派出所調查。

警方通報指，經詢問後，涉案母親和父親對毆打女童供認不諱，初步調查情況與影片相符。經法醫檢查，女童身上未發現明顯傷痕。而寶安區婦聯已向當區人民法院申請女童人身安全保護令，安排專業社工和西鄉街道辦陪伴女童和進行心理輔導。

（新京報）