內地17歲青年賣腎買iPhone　瘋傳7年後境況超慘　原來有蹺蹊

近日網上瘋傳一篇內地17歲青年於7年前賣腎買iPhone，如今境況苦不堪言的「報道」，更附有一張男子拉高上衣露出身體，顯示左盤骨對上有近1呎長的縫針傷疤，十分震撼。文章內容指該名高中生為購買當時最新款的iPhone 4S，將右腎以2.2萬元賣出後，後來因傷口感染變成傷殘，最新情況是餘生要靠洗腎續命。 可是，《香港01》記者翻查網上資料，發現類似「7年前賣腎買iPhone的小子，現在變成這樣了」的報道近年不斷被翻炒，例如去年6月、今年2月、3月、9月和11月都曾在網上瘋傳，而那張極度震撼的傷疤照，其實是本港一間傳媒到內地採訪黑巿賣腎活動時拍攝，與青年賣腎買iPhone無關，卻被盜用以增加文章的「可信性」。事實上，7年前確有17歲內地青年為買iPhone而賣腎，他於2012年向中介人及院方索償，但近年並無現身受訪，亦不知他是否需要洗腎。

內地不時發生非法賣腎事件，圖為2011年26歲男年胡杰被強行開刀取去左邊腎臟，他事後現實訴說被強行摘腎的經過。（網上圖片）

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綜全當年報道內容，現實中賣腎買iPhone的主角是17歲高中生小王，他於2011年為購買當時最新款的iPhone 4s手機，以2.2萬元（人民幣．下同）將右腎賣出，但被切除右腎後身體變成三級殘廢，並且留下11厘米的傷痕，需要臥床由別人照顧。小王於2012年向中介人、醫生等共9人提告，以故意傷害罪追究刑責，並索償329萬元，其後降到227萬元。經法院審訊後，數名被告被判刑，而小王最終獲賠147萬元。

內地傳媒報道小王案件時，附有法庭內審訊情況的照片，又訪問了小王的媽媽歐女士，當時她稱兒子不是為了買手機而賣腎，而是賣腎拿了錢後不知怎對家人交代，才去買了iPhone和iPad 2；又指兒子身體情況變壞，臥床在家需要人照顧，而且瘦得如皮包骨，但她沒有提及小王需要洗腎。

iPhone 4S於2011年推出，當年有人因想購買這款手機而賣腎，結果因傷口感染變成傷殘。（資料圖片）

而近日網上再度瘋傳的報道，內容已被多次翻炒，每次附有的相片也差不多，但報道主角的名字多是「17歲青年小王」，但也有寫作「19歲青年小吳」，而現實中的小王是賣了右腎，但附有刀疤的相片，事主開刀位置卻是在左盤骨對上，除了是「左右不分」，傷疤更長約30厘米，遠較之前報道指小王身上有11厘米的傷疤長。經一番查證後，原來該張瘋傳傷疤相片，是本港一間香港早年到內地採訪黑巿賣腎時拍攝，與高中生賣腎沒有無任何關係。而報道內另一些相片，亦疑似從其他報道挪用，

內地買賣器官的新聞時有發生，有青年曾因欠債，打算以賣腎換取現金，手術後後悔不已。圖為示意圖。（網上圖片）

事實上，內地一些較大型的新聞媒體，並沒有轉載有關報道，亦沒有記者親身採訪過賣腎小王的最新情況。而翻查網上紀錄，相同內容的文章，在去年6月已開始不斷被「翻炒」，而且不時被添加相片或內容，更會按當時的情況更內容，例如當iPhone X推出後，就加入更新內容去對比小王的慘況。

內地買賣活器官的事件確時有發生，以「小王賣腎買iPhone」的2011年為例，當時26歲男子胡杰因欠下1.8萬元賭債，打算以賣腎換取4萬元，但胡杰在手術前感到害怕，在最後關頭拒絕，但在中介的威逼利誘下，最終仍被推進手術室，「強行賣掉」左邊腎臟，事後僅收到2.7萬元「報酬」，他事後現身向媒體講述被強行摘腎的經過，惹起全國關注，但黑巿賣腎情況仍然存在。