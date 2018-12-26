【聖誕彩蛋】蘋果用戶輸入神秘指令　Apple Store即落雪！

安坐家中都可以用電話延續浪漫的節日氣氛！蘋果公司（Apple）為慶祝聖誕節，昨天（25日）特別為「Apple Store」App設下神秘彩蛋，iPhone或iPad用戶只需在搜尋欄輸入「let it snow」，即可看見白雪從熒幕上方緩緩飄下，感受佳節氣氛。記者已實測成功，即刻為大家介紹如何令手機下雪吧！

蘋果公司（Apple）為了應節，於昨天（25日）為「Apple Store」App設下神秘彩蛋。（Apple官方網站圖片）

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首先於iPhone或iPad桌面開啟「Apple Store」，如果沒有，亦可於「App Store」內免費下載。「Apple Store」是蘋果的專屬網上商店，以購買該品牌各大產品，與「App Store」下載應用程式的功能不同。

下載完畢後，即可按下「Apple Store」並打開介面，於下方按「搜尋」，然後在搜尋欄輸入「let it snow」此關鍵字串，不需多久即可看見熒幕上方開始飄雪，非常浪漫。

用戶之後在應用程式內瀏覽商品時，亦可同時感受白色聖誕，大家不妨一試！

（Apple Store）