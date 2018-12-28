【真心英雄】美漢捐腎救病危女友　「即使手術後分手也沒問題」

美國加州22歲少女韓莉（Cheyenne HanLee）透過交友程式Tinder認識了男友泰那加華（Gavin Teragawa），兩人交往了7個月，韓莉因為腎衰竭，隨時可能會失去生命。然而，泰那加華不但沒有離她而去，反而一路相伴，甚至捐出一個腎給她，韓莉極為感動：「我在交友App中找到真愛，並且得到他給我的一個腎」。

腎臟功能僅剩2%

韓莉在2015年便被診斷患上腎衰竭，身體多次出現各種病徵，還試過在一次朋友聚餐中突然倒下，只是她以為自己尚年輕，把這些警號通通忽視。

兩年多前結識了泰那加華，當時韓莉仍否認患有腎衰竭，然而病情越來越嚴重，泰那加華決定帶她去醫院接受血液檢查，證實她腎功能衰竭，腎臟功能僅剩2%，韓莉說：「如果我當時沒有去醫院，幾天內就會死亡」。

韓莉在Tinder認識男友泰那加華，沒想到對方在她生病時依然一路相伴，還捐出自己的腎臟給她。（Youtube截圖）

隨後韓莉開始接受洗腎，每晚要花10小時利用腹膜透析機去除體內毒素，她坦言這個過程令她筋疲力竭，意志消沉。不久醫生說韓莉需要移植腎臟，泰那加華自告奮勇，檢驗後證實他是合適的捐贈者。

韓莉起初並不希望泰那加華捐腎，然而病情不斷惡化，加上找到其他合適捐贈者的機會渺茫，最終同意，移植手術在今年10月24日順利完成。

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「問題是我怎能不這樣做」

韓莉說：「我無法形容我對他有多感激，這是巨大的人生改變，我從疲於洗腎變成現在生活正常。我真的很高興，我不需要依靠那些維持生命的設備了，這全因為泰那加華」。

泰那加華稱：「當有人問我為何要這樣做，我會告訴他們，問題不是為什麼要做，而是我怎能不這樣做」。雖然現在再也不能玩欖球、籃球這些他熱愛的運動，但他毫無怨言，「如果手術前她和我分手了，我還是會這樣做，即使手術後她與我分手亦沒有問題。這和戀情無關，而是給她一個美好生活，讓她健康快樂」。