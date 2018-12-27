保加利亞神婆預言有幾準？　歐洲滅亡、美國南北分裂未成真

911襲擊、ISIS崛起和英國脫歐等世界大事，讓人想到保加利亞已故失明預言家萬加（Baba Vanga），因為不少人相信她成功預測上述事件，其生前預言更被指「準備度達85%」。她預言在2019年，美國總統特朗普將會因神秘疾病而失聰，俄羅斯總統普京會遭暗殺，歐洲將發生大規模經濟崩潰，亞洲亦面臨大海嘯等。不過，回顧萬加2010年後的預言，許多都未有成真，否則第三次世界大戰早已發生，歐洲亦變成一片荒地。

Baba Vanga早已離世，但生前留下的預言至5079年。（YouTube影片截圖）

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萬加是保加利亞人，生於1911年，有指她12歲時在一場風暴中失去視力，至1996年去世時，留下大量預言，大多以簡單的比喻方式留下，一直預測至5079年世界末日，當中有不少預言成真，被指預言準確度達85%，故被成為「巴爾幹的諾查丹瑪斯」（法籍猶太裔預言家）。

然而，萬加的許多重大預言並未成真，而且多項預言之間存在矛盾，故只能當參考，下文將摘錄出部分未有成真的預言：

2010年

第三次世界大戰爆發，而且準確估算戰爭於2010年的10月展開，但時至今天，世界仍未再次爆發大戰。

2011年

世界仍陷入大戰，因為戰爭中有國家動用化武，北半球出現輻射塵，大量動植物死亡。同年，歐洲面對穆斯林的威脅，穆斯林開始使用化武攻擊歐洲。

2013年

穆斯林會對歐洲人及北約國家發動化學戰爭，然而至今沒有伊斯蘭國家對歐洲本土發動大規模化武攻擊。

2014年

萬加對這年的預言甚多，首次，她稱第三次世界大戰會在2014年的10月結束，有國家動用核武及化武，戰後只有少數歐洲人存活。經過化學戰爭後，全球大部分人患上皮膚癌及其他皮膚病。

保加利亞預言家萬加（Baba Vanga），據稱在失明後得到預言能力。（網上圖片）

2016年

歐洲滅亡「不復存在」，變成沒有生命的荒地。美國方面，萬加預言奧巴馬成為美國最後一位總統，美國經濟崩潰，南北再次分裂，返回南北戰爭內戰時期。事實上，歐洲仍然存在，特朗普當選為美國第45任總統，美國亦沒有南北分裂。

2018年

中國正式取代美國，成為超級大國，地球人在金星發現新能源。現實是2018年中美爆發貿易戰，國際上難言中國取代美國地位，亦未有消息指人類在金星發現新能源。

其實，萬加對未來的預言不少為天方夜譚，現階段只能觀望，例如她預言2043年，穆斯林正式在歐洲建立「哈里發國」，並將首都設於羅馬，甚至在2066年，美國會使用一種新型的「氣侯兵器」，即一種急速冷卻天氣的武器攻擊哈里發國等。當然，現階段時辰未到，大家只能當故事聽，「得個知字」。

（綜合）