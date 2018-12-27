【殺出血路】廣州私家車被四面圍困　霸氣車主直接撞開趕返工

開車時被其他車四面圍困，可以做的只有等，等其中一方車子駛走才有路可行，不過，廣州天河區一名心急上班的車主為了立即出車，竟然直接撞向前方的私家車，撞了最少3下，把前車推前成功「殺出一條血路」離開。

這名車主撞了最少3下，把黑色車推前後。（網上圖片）

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事發在廣州天河區，這名車主將車停在小區的停車位上，想不到聖誕日早上出門上班時，發現車子四面都被其他車堵死了，根據停車位的分布，這名車主左、右的兩架私家車都是泊在車位內，不過前、後的私家車則屬於違規停泊。

片中可見，這名被圍困的車主非常勇猛地撞向前方的黑色車，連拍片者也大吃一驚，大叫「嘩！真係撞開佢！」這名車主撞了最少3下，把黑色車推前，剛好有空間讓他駛出，而黑色車的車身明顯有凹陷和花痕。

這名車主把黑色車推前後，剛好有空間讓他駛出，而黑色車的車身明顯有凹陷和花痕。（網上圖片）

據這個小區的物業管理處表示，撞車車主是因為心急上班才做此舉動，目前雙方已私下解決。

影片曝光後，網民茅頭直指違規停泊的黑色車，「亂停車還不留號碼的真的太賤了」、「是誰都想直接撞上去吧！亂停車」、「活該被撞」，亦有不少人指這個撞車的車主很有錢「有錢真好」、「可能是個日薪過萬的大佬」。