【熱評】元旦睇日出唔想同人迫？　流浪攝推介3條隱秘行山路線

元旦日出是一年的新開始，我們都會和朋友或同學一聚，找個少人的山頭齊賞日出，一同分享美食，實在賞心樂事。要避開人潮，當然不能去太熱門的地方，如果沒有頭緒，不妨看看我們的推薦路線。
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實用資料
日出時間：7:03am
日出方向：東南
建議裝備：風褸、長褲、行山鞋、頭燈、飲品、食物、相機等。
安全事項：出發前先熟讀地圖和資料，預算長一點時間，切勿單獨行動，應該結伴同行。
以下路線資料節錄自流浪攝著作：香港攝一圈，萬里機構出版。
大埔九龍坑山是一座440米山峰，名字由來據說是源於山腳九龍坑圍村而命名，雖非著名山嶺，但視野廣濶，並無高樓阻擋，可遠望吐露港、大學、大埔及馬鞍山一帶。（流浪攝提供）
九龍坑山
隔涉指數：3
時間：單程約半小時
距離：約0.6公里
景觀：樓景、山脈、鄉村、夜景
注意：山路頗斜，需要慢走
地圖：https://ridewithgps.com/routes/29016914
如果由白腊村路口開始，經過十多分鐘的破爛水泥路，可以來到水清沙幼的白腊灣，路旁樹林有開揚山路向東走到岸邊，見到景點之一的小破邊，它好像破邊洲的縮影，不論日出或星夜，不少攝影師喜歡在這裡取景。（流浪攝提供）
小破邊
隔涉指數：4
時間：單程約半小時
距離：約1.4公里
景觀：海景、六角石柱、海蝕洞
注意：前段村路易走，後段海岸崎嶇，手機接收不良
地圖：https://ridewithgps.com/routes/29016917
紅花嶺高近五百米，在山頂可一邊看到邊境風光，再向東前行便到另一山頭紅花寨，是遠眺沙田角內海的最佳位置。（流浪攝提供）
紅花寨
隔涉指數：5
時間：單程約2小時
距離：約4公里
景觀：樓景、山脈、鄉村、海景
注意：路程稍長，沒有補級，需預備充足的水，手機可能跳到大陸網路。
地圖：https://ridewithgps.com/routes/29016908
撰文：流浪攝。
流浪攝是露伊、Tony和聯C兄組成的攝影組合，是專業攝影師、攝影導師、專欄作家、旅遊達人、極光專家等，暢銷著作曾勇奪香港雙年獎和香港金閱獎，最新作品為《世界攝一圈：冰島夢幻絕景》。
【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【流浪攝推介】3條隔涉路線．欣賞元旦日出2019」】
（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）