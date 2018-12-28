百分百民選！連登廣東歌頒獎禮　網民關注「最討厭樂壇人物」誰屬

每逢年尾，又是樂壇派成績表的日子！除商台的叱咤、港台的十大、無綫的勁歌金曲、新城電台的勁爆頒獎禮外，今年連登討論區有網民在音樂台發起「LIHKG 廣東歌頒獎禮 2018」，號稱百分百真普選，讓連登會員選出本年度樂壇心水，22個獎項包括十大金曲獎、男女和組合金銀銅獎、年度唱片及新人，以及最受網民關注的「最討厭樂壇人物」。

古天樂今年重出樂壇，與謝安琪合唱《(一個男人) 一個女人和浴室》，不少網民想把他捧成得獎男歌手。（《今期流行》MV截圖）

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今次是真正屬於網民的真普選，「LIHKG 廣東歌頒獎禮 2018」由連登會員自發舉行，百分百由網民票選，在歌曲候選名單中，當中李幸倪（Gin Lee）氣勢如虹，共有8首歌入圍候選名單，包括洗腦歌《很堅強》、《風靡》等，而今年唱了不少劇集主題曲的菊梓喬，緊隨Gin Lee其後有7首入圍歌，至於許廷鏗、林奕匡、陳柏宇、組合Supper Moment、Dear Jane，則分別有6首入圍歌。

一般樂壇頒獎禮，歌迷最關注是男女歌手金獎花落誰家，或者某某的金曲有否入圍，但這個連登頒獎禮，最受關注的卻是「最討厭樂壇人物」獎項，似乎不少網民都心中有數，但花落誰家始終要等到投票完結後才知道。



陳奕迅今年推出廣東碟《L.O.V.E.》，成為不少網民的男歌手心水選擇。（視覺中國）

籌備頒獎禮要有不少心思，並且要設計整個投票流程，不少連登會員大讚樓主超有心，「好有心整咗個database出嚟」，又認為難得有一個屬於土本的廣東話歌頒獎禮，應多多支持。

投票截止時間為12月29日晚上23時59分。

[音樂台投票區] LIHKG 廣東歌頒獎禮 2018

候選名單: https://goo.gl/xRjHfp

投票表格: https://goo.gl/forms/CWH02FTMiy1pulsl1

（連登討論區）