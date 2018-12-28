「好媽媽」4度大肚卻不見嬰　警揭恐怖真相：一出世即用膠袋焗死

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波蘭一名女子5年內懷孕4次，但鄰居從未見過她的孩子露面，因而起疑；警方接報調查後發現該名女子與丈夫育有一名兒子，由於不想再添家庭成員，每次產後都立刻把嬰兒焗死。

3具嬰屍藏屋內　1具埋樹下

27歲的亞歷山德拉（Aleksandra J.）和37歲丈夫達維德（Dawid W.）住在波蘭西南部奧波萊省（Opolskie Voivodeship）的一個農場。鄰居留意到亞歷山德拉5年間懷孕了4次，但卻從來未見過新生嬰兒，亞歷山德拉被問起時總是答：「我只是腸胃有問題，不是懷孕。」但鄰居認為有可疑，於是報警。

警方調查期間在屋內火爐找到3具屍體，另有一具埋在屋外的樹下。警員透露，該對狠心父母每次都用同一方法殺死孩子，亞歷山德拉會在家裏的浴缸產子，然後立即把初生嬰兒放進膠袋焗死。

亞歷山德拉每次在家中浴缸產下孩子後，立即將其放入膠袋焗死。（影片截圖）

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鄰居：她把兒子照顧得很好

據悉，亞歷山德拉有一名6歲兒子，鄰居向記者表示：「我沒法說她的壞話，因為她平日都盡責地照顧兒子，為人外向且健談，那孩子穿著整齊、漂漂亮亮的。他們家裏發生的事實在可怕。」

調查仍在進行中，初步相信因為丈夫達維德不想養育更多孩子，所以向妻子施壓，不准她向醫療保健部門報告懷孕。當局決定正式起訴「殺嬰二人組」，亞歷山德拉被控4項謀殺罪，達維德則被控4項協助謀殺罪，一旦罪成，將面臨終身監禁。

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（綜合報道）

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