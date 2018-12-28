「不會一按就有熱水」　自行生火煮食　森林托兒所讓孩子遠離iPad

智能手機、iPad等電子產品的使用者日趨年輕，街上隨處可見在專心看屏幕「低頭兒童族」。有見及此，英國倫敦南部一家托兒所另闢蹊徑，讓2歲至5歲的兒童在森林裏學習生火、煮食、求生等技能，旨在鼓勵他們獨立思考和欣賞大自然，以及享受純樸生活所帶來的快樂，不必一味去依賴iPad找娛樂。

「柴房森林學校托兒所」（Woodshed Forest School Nursery）位於倫敦南部克羅伊登（Croydon），佔地65英畝，沒有傳統課室，只有幾個大帳篷和一個蒙古包。無論陰晴，孩子都會在這裏使用弓鋸和長柄勾刀等工具，學習搭建棲身之所、尋找野果、砍柴生火等技能。

創辦人斯克里文（Jack Scrivens）表示，自己在倫敦的貧民區長大，小時候在荒廢的建築物玩耍，與朋友一起建造秘密基地、把木頭雕成玩具，「那時大人沒有在旁看管，我們也都安然無恙；孩子懂得自行去衡量風險、照顧自己和同伴。」

校方對各種工具的使用者年齡沒有劃一限制，而是根據每個孩子的個別情況衡量。（「Woodshed Forest School Nursery」官方網站）

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副校長博伊爾斯（Christopher Boyles）說，現代人與大自然失去了聯繫，太多孩子在玩電子產品，並過着節奏緊湊的生活，他們需要放慢腳步、拾回童真。

他希望學校能教導孩子如何與人交往、自制及自我激勵，「森林裏的生活比平常困難多了，不可能只按一個按鈕就有熱水，而要撿柴生火才能燒水，這會給人一種成功感。」

（每日郵報）