【森林浴】漫步嘉道理森林　吸收靈氣靠個心

行山，已是不少香港人的指定動作，每逢假日，於綠林間四處游走，接觸大自然，但是否就此已經能夠認識、了解大自然？嘉道理農場舉辦的「森林漫步」，與我們日常的行山不同，參加者毋須帶指南針、手機、地圖等，只要帶上已經打開的心扉，以心靈感受大自然。

「森林漫步」又稱為「森林療癒」或「森林浴」，活動負責人彭小姐向《香港01》表示，「森林漫步」與一般行山有很大分別，「行山通常有目的地，好多時會因為要去到目的地，從而忽略沿途的景物，或者掛住同朋友傾偈，只著重於人與人的交流。而『森林漫步』則著重人與大自然的連繫。」

「森林漫步」著重人與大自然的連繫。（嘉道理農場圖片）

「森林漫步」於嘉道理農場的上山區內進行，於森林的環境下，由導師帶領，沿途以五官去感受大自然。「除了用眼耳口鼻，更會以觸感去體驗森林，例如摸下樹葉或者樹木。」彭續指，每次開始漫步前，都會有熱身練習，「等參加者可以放鬆心情，將注意力集中到感官上。」

以感官慢慢感受大自然。（嘉道理農場圖片）

每團「森林漫步」約有30人，完成漫步後，設有分享會，讓參加者分享於漫步時的感受。「其實每個人的感受都會不同，有時大家都行同一條路，有人覺得好得意，有人覺得好舒服。」彭更指，在活動中更會有奉茶儀式，以感謝大自然，當中所使用的茶葉，也是來自嘉道理農場。

設有奉茶儀式，以感謝大自然，當中所使用的茶葉，更是出自嘉道理農場。（設計圖片／嘉道理農場圖片）

日期：2018年12月29日、2019年1月5日

時間：上午9時半至下午1時

地點：嘉道理農場

對象：18歲或以上

收費：每位150港元

網址：https://www.kfbg.org/chi/events/forest-immersion-21dec.aspx