【悲】杭州單親媽遭女司機醉駕撞斃　生前打3份工照顧孿生腦癱兒

醉駕害人，更可能催毁別人家庭！杭州城西周三（26日）發生奪命車禍，一名20多歲女子駕駛黑色平治房車，高速猛撞一輛電動三輪車，三輪車上的送奶阿姨當場被撞斃。警方調查後，證實女司機血液酒精含量嚴重超標，她已被警方拘留。死者為來自安徽的53歲婦人，丈夫早年因肝病過世，她為照顧患腦癱的30歲雙胞胎兒子，需每天打3份工賺錢。兩兄弟得悉喪母噩耗後紅着眼說：「我現在什麼都可以不要，只要媽媽能夠回來。」

車禍發生一刻

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死者姓汪，53歲，與丈夫育有一對30歲孿生兒子，但兩子均患小腦腦癱，沒有自理能力。汪的丈夫早年患肝病，她曾捐一半肝救夫，但其夫在11年前病逝，她需獨力照顧兒子，3年前搬到杭州一個小區，雖然生活滿是苦難，但汪阿姨性格樂觀，鄰居更形容她經常笑容滿臉。

噩耗傳來，汪阿姨的兒子悲痛表示：「我媽每天打3份工，做家政、保潔員、送奶。」原來汪阿姨早上8時許會到酒店的卡拉ok做清潔，中午回家替兒子做飯，稍為睡一會後，下午1時就出門替別人做家務，晚上回家煮飯及做家務，至凌晨2時再出門送牛奶，奔波至早上7時回家，又是一個循環。幼子說媽媽已3年沒回鄉，意外前還說一起回去過年，給爸爸上墳，沒料要再添新墳。

車禍後汪阿姨的弟弟夫婦已趕來探望兩兄弟，這名舅舅說：「姐姐這麼拼命，都是為了他們倆。兩個孩子腿上有關節的地方都是手術留的疤，那些年跑北京、上海、合肥、杭州......只要聽說哪裏好就跑過去。」舅舅指兩兄弟是早產兒，一出生便被診斷是腦癱，為了治病，花了數十萬元，「姐夫得肝病走了，就剩姐姐和孩子，姐姐要強，一個人打幾份工」。每天汪阿姨外出工作，特地養了一隻金毛犬陪伴孩子，意外後金毛犬還蹲在地上等主人回來，「牠坐那兒一天了，在等我姐回來呢」。

車禍死者汪阿姨遺下一對30歲腦癱雙胞胎，兩兄弟得悉母親死訊後崩潰痛哭。（網上圖片）

車禍發於周三凌晨3時許，汪阿姨駕駛三輪車前往送奶，在杭州文三西路競舟路十字路口擬橫過馬路時，一輛黑色賓士房車高速駛至，把三輪車撞至零件四濺，碎片激射擊中另外3輛汽車，汪阿姨被拋出倒地，大量流血昏迷，其後被證實當場死亡。

肇事賓士左車頭嚴重凹陷，三輪車主體嵌入其中，目擊者指肇事司機是年約20多歲女子，看來像喝了很多酒，「有點迷迷糊糊的，還和路人吵了起來」。警方趕至調查，經檢測後，發現該名姓朱女司機血液中的酒精含量達187.8mg/100ml，屬嚴重醉酒駕駛，已被警方拘捕調查。

汪阿姨遺下的一對兒子困境令人關注，她所屬的奶品公司已內部發起捐款，加上民眾捐助，目前已獲逾3萬人民幣捐款，而兩兄弟暫由親戚接走照顧。奶品公司代表指，正考慮想辦法幫助兩名孩子留在杭州。據了解，兩兄弟可以向當地的街道社區申請低保（居民最低生活保障制度），如果被納入低保，他們可以領取低保金過活。浙江省殘疾相關人員亦關注汪阿姨一家情況，表示會盡力幫助他們度過難關。

（綜合）